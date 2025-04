Bentley baixa potência aos híbridos Flying Spur e Continental GT

Se via como exagerados os 782 cv debitados pelo sistema Ultra Performance Hybrid nos Continental GT Speed e Flying Spur Speed, a Bentley decidiu baixar a fasquia com a nova série High Performance Hybrid.

Mantém-se o mesmo bloco V8 biturbo aliado a um propulsor eléctrico daquelas duas linhas, é certo, mas os números baixaram para 680 cv e 930 Nm combinados.

Esta solução motriz é oferecida no Flying Spur e nos Continental GT coupé e cabriolet, assim como na gama Azure que privilegia o conforto e o bem estar.

A construtora britânica sublinha que os novos High Performance Hybrid superam os números do W12 Speed da geração anterior em potência, binário e desempenho, somando 80 quilómetros de autonomia.

Evolução estética subtil

Em termos estéticos, há pequenas diferenças nestes Continental GT e GT Convertible face aos "irmãos" mais poderosos.

A grelha e o divisor são agora acabados em preto brilhante, com a moldura e a barra central em cromado, enquanto as entradas de ar inferior e laterais têm acabamento em preto fosco.

As ópticas atrás e à frente com animação Harmony são também distintas, com a traseira a contrastar as saídas de escape em cromado com o preto brilhante do difusor.

No habitáculo destacam-se os estofos canelados para os bancos, sendo dadas as opções de cromados brilhantes ou escuro para os botões, saídas de ar e puxadores das portas.

Quanto ao novo Flying Spur, distingue-se da versão mais poderosa pela grelha em preto brilhante, a contrastar com o preto fosco das entradas de ar, com os contornos a serem em cromado brilhante.

O interior inclui bancos com estofos canelados e cromados brilhantes para os interruptores, saídas de ar e puxadores das portas.

Linha Azure refocada no luxo

Já a linha Azure para as três propostas acrescentam pormenores mais elegantes e especificações de luxo focados no bem estar, como são exemplo as entradas de ar frontais em cromado brilhante.

Pode ainda contar com novas jantes de 22 polegadas maquinadas em prateado brilhante, com a vida a bordo a ser realçado com o novo acolchoado em diamante 3D para os estofos dos bancos.

O Continental GT Azure inclui um tejadilho panorâmico, enquanto o Continental GT Convertible Azure é equipado com um sistema de aquecimento nos bancos ao nível do pescoço.

O Flying Spur Azure comporta bancos Wellness à frente e atrás com aquecimento e ventilação, e função de massagem com seis configurações programáveis.

Como é tradição na Bentley, há um número quase infinito de personalizações ao gosto de cada candidato à compra destes modelos.

Mecânica apaixonante

Quanto à mecânica, os 680 cv e 930 Nm debitados pelo V8 High Performance Hybrid dotam as três novas propostas com um desempenho apaixonante.

Se os zero aos 100 km/hora no Continental GT coupé se fazem em 3,7 segundos, para a versão descapotável e para o Flying Spur somam-se mais duas décimas de segundo.

Já a bateria de 25,9 kWh de capacidade bruta oferece uma autonomia que varia entre os 81 e os 85 quilómetros eléctricos.

A tecnologia Active Chassis inclui Dynamic Ride, rodas traseiras direccionais e diferencial autoblocante com controlo electrónico, e os modos de condução Comfort, Bentley e Sport.

Com reservas abertas no Reino Unido, a insígnia britânica apenas indica o preço de partida para o Continental GT, ligeiramente abaixo dos 211 mil euros antes das devidas personalizações.

