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Bentley actualiza multimédia em Continental GT e Flying Spur lançados há 10 anos

10.40h
 
 
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A Bentley está a actualizar o sistema de infoentretenimento que equipa a segunda geração dos modelos Continental GT, Continental GT Convertible e Flying Spur.

Disponível na rede de concessionários nacional, o sistema Bentley Infotainment Upgrade substitui o visor original, assim como os controlos físicos da climatização, por uma unidade totalmente nova.

O ecrã passa a assumir uma melhor definição, graças a um processador de alta velocidade, e a mais recente cartografia de navegação, sendo totalmente integrável com Apple CarPlay e Android Auto.

Os comandos tácteis da climatização, que substituem os botões físicos, permitem aumentar a área do ecrã às 9,7 polegadas, num ambiente mais elegante e minimalista.

O sistema agora actualizado pode ser montado nos Continental GT e GTC fabricados entre 2012 e 2017, e nos Flying Spur produzidos entre 2014 e 2019.

Sem avançar com preços nacionais para esta instalação, assegurada está a perfeita integração naqueles modelos de segunda geração para os condutores usufruírem das mais recentes tecnologias digitais.

Texto: P.R.S.

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