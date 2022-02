Bentley acelera Beyond100: cinco ''eléctricos'' até 2030

A Bentley Motors vai acelerar a estratégia Beyond100 com o lançamento de cinco automóveis totalmente electrificados.

A chave para o programa será o plano Five-in-Five, em que o construtor britânico se compromete, até 2030, a lançar anualmente um novo modelo eléctrico.

Embora não tenham sido adiantados pormenores, o primeiro a ser projectado em 2025 poderá ser um SUV baseado no projecto Artemis da Audi.

Recorde-se que em Maio passado, o presidente Adrian Hallmark confirmou à revista Car Magazine que a Bentley está envolvida no desenvolvimento daquela plataforma eléctrica.

Em paralelo ao anúncio feito na última semana, revelou ainda a intenção de investir 2,5 mil milhões de libras (cerca de 3 mil milhões de euros) para concretizar o plano.

O investimento também permitirá uma completa reinvenção da infra-estrutura de fabrico situada em Crewe e irá contribuir para assegurar o futuro da Bentley nessas instalações.

Crewe tornar-se-á uma "Fábrica de Sonho", como a marca sublinha, onde a fabricação digital será protagonista, com impacto ambiental nulo, flexível e de alto valor.

Os novos investimentos e a aceleração da estratégia Beyond100 serão a base para reduzir a pegada de carbono em todos os produtos e operações não fabris.

O plano está em linha com o compromisso da Bentley para a sua neutralidade em carbono até 2030.

A aposta da marca na electrificação, no entanto, está já a decorrer com o lançamento, já este ano, do Flying Spur Hybrid de ligar à ficha eléctrica.

Outras cinco variantes serão desenvolvidas a partir do Bentley Bentayga Hybrid Plug-In, com o construtor a desejar que 20% das vendas em 2022 sejam de motorizações híbridas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?