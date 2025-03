Bentayga da Bentley também já é Le Mans

É mais uma enésima variante para o bem sucedido SUV da Bentley: a pedido dum coleccionador da marca, a Mulliner concebeu um Bentayga muito especial.

Baptizado como Apex Edition, é um dos 20 exemplares artesanais da personalizadora britânica em todo o planeta, agora realçado com o mesmo acabamento exterior do Continental GT Le Mans Collection 2023.

E, embora o Bentayga Apex Edition seja proposto em seis cores com acabamento seleccionados, o tom Verdant Green com revestimento Moonbeam é exclusivo de quem já um exemplar da colecção Le Mans.

Todos os modelos da série exibem seis coroas incrustadas num painel em fibra de carbono, a simbolizar cada uma das seis vitórias absolutas registadas entre 1924 e 2003 pela Bentley no circuito francês.

Mecânica a preceito

Na base desta edição especial está o Bentayga S, alimentado por um V8 biturbo de 4.0 litros com 550 cv e 770 Nm, para acelerar dos zero aos 100 km/hora em apenas 4,4 segundos.

O sistema activo Dynamic Ride no controlo da carroçaria e as rodas traseiras direccionais asseguram uma condução ágil e muito desportiva, apoiada num escape de fluxo livre.

O Apex Edition está "decorado" com jantes Mulliner em carbono com 22 polegadas que "poupam" 44 quilos de massa não suspensa, e travões carbono-cerâmicos para as travagens mais radicais.

A destacar-se no interior está um visor rotativo de três vias, com a vitrina central a exibir a secção duma das válvulas do motor do V8 biturbo do Bentley Speed 8 que venceu a edição há 22 anos.

