BEN português será fabricado em Itália com o Microlino

A produção do primeiro micro "eléctrico" nacional, desenvolvido pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento, (CEiiA) está cada vez perto de ser concretizado.

A Micro, a AMFI – Automotive Micro Factory Italy e o CEiiA assinaram um memorando de entendimento para estabelecer uma colaboração estratégica no domínio da micro mobilidade eléctrica.

A parceria aponta à exploração de sinergias entre dois microcarros elétricos europeus complementares – o Microlino e o português BEN – nas áreas da tecnologia, produção industrial e desenvolvimento de mercado.

Micro mobilidade urbana

Inspirado nos "carros-bolha" dos anos 50 que caracterizaram as cidades europeias do pós-Segunda Guerra Mundial, o Microlino concebido pela Micro está orientado para o uso particular.

O BEN desenvolvido pelo CEiiA, segundo uma arquitectura modular para aplicações empresariais, integra uma plataforma digital avançada (Spirit) que permite serviços de mobilidade inteligente, monitorização de dióxido de carbono e gestão de frotas.

Ambos os modelos complementam-se ao cobrirem um amplo espectro da micro mobilidade urbana, desde o uso privado até serviços partilhados e entregas de última milha, criando uma proposta europeia única para cidades sustentáveis.

Tecnologias partilhadas

As três entidades irão explorar a colaboração em áreas-chave como a optimização conjunta da cadeia de fornecimento, a partilha de tecnologias dos sistemas motriz e electrónicos e digitais.

O memorando de entendimento compreende ainda a cooperação em engenharia e desenvolvimento de produto, bem como iniciativas conjuntas de financiamento europeu e desenvolvimento de mercados internacionais.

Sediada em Turim, a AMFI irá assumir a produção industrial do BEN, trabalhando em conjunto com o CEiiA na definição da cadeia de fornecimento, processos produtivos e padrões de qualidade necessários à produção em série.

Texto: P.R.S.

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