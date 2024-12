Rica prenda: Natal vai ter aumentos nos preços dos combustíveis

São prendas amargas para quem vai em viagem automóvel neste Natal: os combustíveis reforçam na segunda-feira os aumentos registados no início desta semana.

Para a gasolina está prevista uma subida de meio cêntimo por litro, com o gasóleo a ter um "salto" mais robusto com 1,5 cêntimos.

A confirmarem-se estes valores, significa que no arranque da próxima semana poderá encontrar o litro da gasolina simples 95 nos 1,719 euros/litro e o gasóleo simples nos 1,611 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

ISP vai ser "mexido"

Entretanto, o ministro das Finanças já assinalou que o Executivo irá usar a descida da taxa de carbono para, no primeiro dia de 2025, reduzir o desconto no Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

A medida foi avançada por Joaquim Miranda Sarmento numa audição parlamentar da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), segundo um requerimento do Partido Socialista sobre a estratégia fiscal para os combustíveis.

"Vamos fazer uma recomposição do mix fiscal dos combustíveis" e "usar a descida da taxa de carbono para fazer uma parte da reversão do desconto do ISP", explicou o governante.

Ressalvou, no entanto, que a 1 de Janeiro "os portugueses terão o mesmo valor de imposto sobre os combustíveis e o mesmo preço".

