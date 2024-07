Bêbado destrói radar para retrato de infracção não chegar à polícia

Se no nosso país só agora os radares começam a invadir as estradas nacionais, como já aconteceu nas cidades, França está bem mais adiantada na instalação desses equipamentos.

O ódio dos automobilistas mais acelerados é mais do que notório, com um dos últimos exemplos a ser dado no final de Maio por um condutor em Châlons-en-Champagne, a leste de Paris.

O carro em que seguia com o primo foi "flashado" a 156 km/hora numa estrada onde o limite legal é apenas de 90 quando o grupo regressava duma festa bem regada a álcool.

Assustado com a perspectiva de ser punido pelos pais, o condutor de 20 anos parou na berma para incendiar o radar, sem perceber que a fotografia já tinha chegado às autoridades.

Se a história já é idiota por si só, ganhou contornos ainda mais insólitos com a chegada duma patrulha policial depois de alertada por outros automobilistas de passagem.

O rapaz esperou pela saída dos três agentes para depois engrenar a marcha atrás e atropelá-los antes de arrancar a toda a brida.

O resultado de tal proeza foi agora revelado em tribunal: um ano de prisão domiciliária com pulseira electrónica, com mais dois de pena suspensa, com o acompanhante a ser punido com cinco meses.

Pior será o custo da reparação do radar a que também foram condenados, e que poderá ascender mais de 35 mil euros.

