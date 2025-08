Um acidente rodoviário numa estrada florestal a norte de Barcelona lançou o alerta no posto da polícia local de Santa Susanna na última sexta-feira à noite: um Opel Astra despistou-se e caiu para uma pequena ravina.

Bêbado despista-se em Barcelona, recusa ''ajuda'' da polícia… e deita fogo ao carro!

Activados os meios de socorro, as autoridades depararam-se com o condutor espanhol já fora do carro, sem ferimentos de maior… e completamente bêbado!

Intimado a acompanhar os agentes até à esquadra, o infractor recusou segui-los: disse que estava à espera de familiares para o resgatarem da situação e ameaçou que, se não deixassem em paz, deitaria fogo à viatura.

A patrulha achou "suficiente" a justificação para não o deter; uma hora depois, uma chamada de emergência para o quartel de bombeiros de Santa Susanna denunciava um incêndio no local do acidente.

O Opel Astra estava em chamas mas do condutor nem sinal de vida… que apenas mostrou estar bem de saúde ao apresentar-se na esquadra no dia seguinte; foi detido de imediato acusado de fogo posto em área florestal!

