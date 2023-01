É o primeiro hidrofólio eléctrico nascido da parceria estabelecida em Agosto passado entre a Candela e a Polestar.

Baterias do Polestar 2 ''alimentam'' hidrofólio eléctrico

O novo C-8 é alimentado com o pacote de baterias de 69 kWh do Polestar 2 Standard Range Single Motor, e com a mesma tecnologia de carregamento DC.

O sistema motriz eléctrico oferece uma velocidade de cruzeiro em redor dos 22 nós (40,7 km/hora) com o alcance da bateria a ultrapassar os 105 quilómetros.

Números positivos face a embarcações com motores de combustão interna, sendo a autonomia a alta velocidade duas a três vezes superior à dos barcos eléctricos convencionais.

Para este nível de desempenho contribui a combinação de tecnologias inovadoras das duas fabricantes suecas.

O C-8 utiliza um motor Candela C-Pod para "voar" através dos hidrofólios controlados por computador.

Com casco acima do nível da água, o consumo de energia é reduzido até 80% em relação aos barcos com motores térmicos tradicionais.

Para além do pacote de baterias, a Polestar fornece também a tecnologia de carregamento rápido DC para a embarcação.

O fornecimento de baterias e de componentes de carregamento a terceiros nestes moldes é uma novidade para a construtora automóvel.

O C-8 powered by Polestar pode ser encomendado a partir da página electrónica da Candela.

