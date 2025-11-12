Bater os dentes de frio: Mercedes-Benz GLB em camuflagem gelada

Há uma camuflagem insólita a "esconder" a segunda geração do Mercedes-Benz GLB: nada mais, nada menos do que uma capa de gelo, como exemplo das condições climatéricas extremas a que "poderá" ser submetido.

A apresentação do SUV de cinco lugares (mas que também será de sete) só chega ao mercado no próximo ano mas a 8 de Dezembro conhecer-se-ão as suas formas ao detalhe, assim como as respectivas motorizações que o irão alimentar.

A usufruir da plataforma MMA em que também é construído o novo Mercedes-Benz CLA, a ênfase deverá ser dada às motorizações 100% eléctricas mas sem abdicar das opções híbridas.

Por agora, a nova proposta está a ser testada nos climas mais gélidos do planeta nos túneis climáticos que equipam o centro de tecnologia de Sindelfingen, Alemanha, para testar em particular as funções de desembaciamento e do ar condicionado do carro.

A construtora explica a capacidade daquela instalação em simular temperaturas que podem chegar aos -40º C, assim como tempestades extremas de neve com ventos até 200 km/hora.

Os ensaios prosseguem depois numa câmara térmica que simula a radiação solar dos lugares mais quentes da Terra, com temperaturas que chegam aos 70º C.

Habitáculo minimalista

Se por fora o gelo não deixa ver os detalhes do GLB, a bordo percebe-se o arranjo minimalista do habitáculo para conseguir um ambiente elegante mas também vanguardista, como confirma o painel MBUX Superscreen

A Mercedes-Benz não explica a dimensão de cada um dos três visores mas, à partida, a instrumentação deverá ter 10,3 polegadas, sendo de 14 polegadas o ecrã de infoentretenimento, com a mesma diagonal para o opcional do acompanhante.

O MB.OS, combinado com a quarta geração do MBUX, comporta mais funcionalidades, uma navegação mais eficiente e intuitiva apoiada no Google Maps, e um assistente de voz virtual para uma interacção mais fluida e natural com o SUV.

Este sistema operativo também está capaz de gerir os assistentes à condução, assim como algumas funções do sistema de propulsão eléctrica, especialmente as que estão relacionadas com o carregamento da bateria.

Outro pormenor que o GLB equipa é o tejadilho panorâmico com diferentes níveis de opacidade mas que também inclui a iluminação ambiente com a projecção de estrelas no vidro.

Este equipamento será apenas opcional porque de série está um tejadilho envidraçado mais simples mas com um tratamento especial que reduz a intensidade da luz solar a bordo.

A 8 de Dezembro deverão conhecer-se todos os "segredos" da segunda geração do Mercedes-Benz GLB que chegará em 2026 aos concessionários nacionais.

