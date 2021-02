Bater no 'red line': como é que um Mini JCW chega aos 240 km/hora?

O teste foi realizado pela Motorsport Magazine e, embora o vídeo reflicta apenas a aceleração no conta-quilómetros, o troar do motor é deveras emocionante.

Falamos do Mini John Cooper Works GP3, com 305 cv de potência debitados por um bloco turbo-alimentado de 2.0 litros devidamente "mexido".

Com o ponteiro a bater no red line do conta-rotações, vemos o hot hatchback a chegar nos 100 km/hora em 5,2 segundos no hodómetro.

Para chegar aos 240 km/hora é preciso esperar quase 24 segundos, mas nada de importante enquanto somos embalados pelo barulho do motor.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?