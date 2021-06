Bate no carro e deixa desculpa 'doce'

Duas barras de chocolate presas no pára-brisas de um automóvel e um bilhete muito "doce". Não, não se trata de uma nova técnica de flirt mas antes um pedido de desculpas.

Aparentemente, um condutor mais desastrado deixou a sua marca no carro parado ao lado do seu no parque de estacionamento de um centro comercial americano.

Sem dinheiro para pagar os estragos, como explica na nota, deixou as duas barras de chocolate como desculpa, sabendo que é uma ínfima compensação para os custos da reparação.

