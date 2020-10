Bancos do primeiro Chevrolet Corvette à venda por mais de 76 mil euros

À primeira vista, pedir mais de 76 mil euros por quatro bancos quase desfeitos no portal de leilões eBay tem tudo para ser um absurdo.

Mas se se pensar que estes assentos foram os que equiparam o Chevrolet Corvette que se estreou em Nova Iorque, , em Janeiro de 1953, talvez o preço não seja tão idiota.

Segundo o que o leiloeiro apregoa, estes bancos foram montados originalmente no protótipo EX-52, que mais tarde deu origem ao Chevrolet Corvette apresentado no GM Motorama Waldorf-Astoria.

Ao que parece, o modelo viu o seu interior desmontado em meados de junho de 1953, e substituído por elementos de produção do descapotável.

A originalidade dos bancos, que estão à venda no eBay pela modesta quantia de 90.000 dólares (76.516 euros), parece estar confirmada no livro ‘Lenda ou Mito do Corvette’, de Ken Kayser.

Mesmo assim, a oferta é só mesmo para os entusiastas que queiram ficar com uma peça da história do clássico desportivo americano. Muitos preferirão gastar o dinheiro num Chevrolet Corvette a sério!

