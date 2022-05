Balanço trágico: 135 mortos nas estradas desde início do ano

Os acidentes rodoviários aumentaram este ano quase 32% e as vítimas mortais subiram mais de 68% face ao mesmo período de 2021.

Os números foram esta sexta-feira revelados pela PSP e GNR, consequência de 42.495 desastres nas estradas portuguesas que provocaram 135 mortos, 726 feridos graves e 12.211 feridos ligeiros.

Em comparação com o mesmo período de 2021, de acordo com a agência Lusa, ambas as forças de segurança registaram este ano mais 10.259 acidentes (31,8%).

Registaram-se mais 55 vítimas mortais (68,75%), mais 204 feridos graves (39%) e mais 3.331 feridos ligeiros (37,5%).

