Baixo consumo: A2 e-tron é o ''eléctrico'' mais eficiente da Audi

Eficiência nos consumos e bom nível de conforto a bordo são dois dos trunfos com que o Audi A2 e-tron ataca a electromobilidade para o dia a dia.

O novo compacto urbano assume quatro níveis de potência às rodas traseiras, tendo como suporte baterias com três capacidades diferenciadas.

Já com preços definidos para toda a gama, A2 e-tron tem as reservas abertas desde meados de Outubro quando se estreou no Porto durante o Salão Automóvel Híbrido e Eléctrico.

Até 628 km eléctricos

Equipado com o motor APP350, os níveis de potência do A2 e-tron variam de 125 kW (170 cv), 140 kW (190 cv) e 170 kW (231 cv), sempre com 350 Nm de binário, subindo aos 545 Nm na versão de 240 kW (326 cv).

Os três primeiros assumem uns máximos 160 km/hora, com o topo de gama atingir os 200 km/hora, enquanto as "corridas" dos zero aos 100 km/hora variam dos 5,7 aos 8,8 segundos.

Quanto à autonomia das baterias, sempre em valores brutos, a de 52 kWh permite até 421 quilómetros no modelo que dá entrada à gama, elevando-se aos 499 quilómetros com a de 61 kWh.

Já o acumulador de 84 kWh permite até 617 quilómetros na versão de 170 kW (231 cv), subindo aos 628 quilómetros na proposta de 240 kW (326 cv).

As duas baterias de menor capacidade carregam-se a uns respectivos 100 kW e 105 kW DC, com a de maior capacidade a suportar até 183 kW DC; a função Vehicle-to-Load está disponível em todas as versões.

Eficiência energética

Sempre focado no baixo consumo eléctrico, o A2 e-tron acaba por tornar-se o Audi eléctrico mais eficiente da insígnia alemã.

Essa aposta é exemplificada nos 13,8 a 14,7 kWh/100 km tendo em conta cada variante; a versão de 140 kW (190 cv) consegue mesmo uns "reduzidos" 12,8 kWh desde que equipe o opcional pacote de eficiência.

Em todos contribui o uso de novos semicondutores em carboneto de silício, para minimizar as perdas de energia sob a forma de calor, e o controlo optimizado da gestão do propulsor.

Também a adopção duma relação de transmissão longa mantém as rotações do motor nos regimes mais eficientes, reduzindo ainda mais o consumo na condução quotidiana, principalmente em ambiente citadino.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço e-tron 125 kW (170 cv) / 350 Nm 52 kWh Até 421 km Desde 39.000 euros e-tron performance 140 kW (190 cv) / 350 Nm 61 kWh Até 499 km Desde 42.500 euros e-tron performance plus 170 kW (231 cv) / 350 Nm 84 kWh Até 617 km Desde 49.500 euros e-tron performance pro 240 kW (326 cv) / 545 Nm 84 kWh Até 628 km Desde 51.500 euros

Texto: P.R.S.

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