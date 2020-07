Avião da Airbus já descolou e aterrou de forma totalmente autónoma

Um avião da Airbus completou com êxito um conjunto de manobras totalmente autónomas, incluindo a descolagem e a aterragem.

O avião escolhido para os testes foi o Airbus A350-1000 XWB e, de acordo com a empresa com sede em Toulouse (França), isto só foi possível graças a uma "tecnologia de reconhecimento de imagens" que consistiu numa câmara montada a bordo que serviu quase como os "olhos" de todo este sistema.

Esta câmara montada a bordo, juntamente com as várias câmaras exteriores do avião, permitiram que este Airbus completasse todo o voo de forma completamente autónoma, desde o táxi na pista até aos movimentos de descolagem e aterragem.

Para desenvolver o algoritmo necessário para que este voo autónomo fosse possível foram necessários cerca de 450 voos para obter dados de vídeo, sendo que se realizou uma série de seis voos de teste, cada um com cinco descolagens e cinco aterragens.

A primeira demonstração aconteceu em Dezembro do ano passado, no aeroporto de Toulouse-Blagnac, em França, com os pilotos a limitarem-se a alinhar o avião na pista e a assistirem, sentados e quietos, à descolagem autónoma.

De acordo com a Airbus, este projecto – denominado "Táxi autónomo, descolagem e aterragem (ATTOL)" – foi desenvolvido com o objectivo de descobrir como as tecnologias autónomas podem ajudar os pilotos a centrar-se menos nas operações da aeronave e mais na "tomada de decisões estratégicas e gestão da missão".

Depois de 30 aterragens autónomas em seis voos diferentes, podemos dizer que este projecto da Airbus está muito bem encaminhado para vir a equipar os aviões de produção do futuro.