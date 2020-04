Coman multado em 50 mil euros pelo Bayern de Munique por guiar McLaren

Kingsley Coman está em maus lençóis no Bayern de Munique. O avançado francês vai pagar uma multa de 50 mil euros por ter chegado ao o centro de treinos do clube bávaro ao volante do seu McLaren 570S Spider.

O avançado francês, que também tem na garagem um McLaren 720S (ver galeria), já pediu desculpa pelo erro mas insistiu em explicar que não guiou o seu Audi por ter um dos espelhos retrovisores partidos.

Recorde-se que o campeão da liga alemã tem um relacionamento privilegiado com a insígnia germânica desde 2002, quando ela se tornou um dos principais accionistas e patrocinadores da colectividade.

Por essa ligação, os futebolistas recebem todos os anos um modelo da Audi, estando proibidos de guiar carros de outras marcas quando vão treinar ou jogar pelo Bayern de Munique.

Há excepções, no entanto, se forem modelos do grupo Volkswagen, o que significa que podem guiar um Porsche ou um Bentley, ou mesmo até um Bugatti!

Hasan Salihamidzic, director desportivo da equipa, já tinha alertado que aplicaria duras punições aos jogadores que infringissem as regras do clube.

Philippe Coutinho e Niklas Sule já sentiram na pele essa "dureza", depois de terem sido "apanhados" em flagrante a guiarem, respectivamente, os seus Mercedes e Ferrari.

Kingsley Coman já prometeu que irá visitar em breve a fábrica da Audi em Ingolstadt para dar autógrafos aos operários.