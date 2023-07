É o segundo "eléctrico" da Honda e as pré-reservas no nosso país já estão abertas contra um sinal de 100 euros para o SUV proposto em dois níveis de equipamento.

Autonomia até 412 km: Honda e:Ny1 abre pré-reservas

Um olhar mais distraído percebe no e:Ny1 francas semelhanças com o HR-V da marca japonesa; quase se poderia dizer é a versão totalmente electrificada daquele modelo, realçada pela grelha fechada.

As medidas são idênticas mas o SUV eléctrico ganha mais 5 cm de comprimento, para os 4,39 metros, mantendo-se os 1,79 de largura e 1,58 de altura.

A distância entre eixos, fixada nos 2,61 metros, asseguram espaço alargado para os ocupantes dos bancos traseiros, mas a bagageira de 361 litros fica aquém dos principais concorrentes deste SUV.

As principais diferenças face ao HR-V estão mesmo a bordo, patentes no painel de instrumentação de 10,2 polegadas mas, principalmente no ecrã táctil vertical de 15,1 polegadas do sistema de infoentretenimento.

Dividido em três áreas, na parte superior estão as funções relacionadas com o sistema de navegação enquanto ao centro estão os comandos multimédia e por baixo estão os comandos da climatização.

Nos acabamentos destacam-se por fora as jantes em liga leve de 18 polegadas, enquanto a qualidade da vida a bordo é reforçada pelos estofos em pele sintética e os vidros escurecidos



Autonomia até 412 km

Se as semelhanças exteriores do e:Ny1 com o HR-V são inegáveis, a Honda ressalva, no entanto, que o SUV é construído sobre a plataforma e:N Architecture F, específica para veículos alimentados a electrões.

A bateria de iões de lítio com 68,8 kWh de capacidade alimenta um motor eléctrico com 150 kW (204 cv) e 310 Nm a dar tracção às rodas dianteiras, para uma autonomia até 412 quilómetros.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 7,6 segundos para uma velocidade de ponta de 160 km/hora, com a potência e binário a serem regulados com os modos de condução Eco, Normal e Sport.

O carregamento de dez a 80% num posto rápido DC até 78 kW faz-se em 45 minutos, com a recarga em corrente alternada a 11 kW a demorar cerca de seis horas.



Inclui ainda a tecnologia Honda Sensing no campo da segurança activa e apoio à condução, equipando ainda de série sensores de estacionamento à frente e atrás, e câmara traseira.

Proposto em dois níveis de equipamento, a versão de entrada do e:Ny1 tem um preço "chave na mão" de 54.750 euros, enquanto o Lifestyle é de 57.750 euros, com a chegada ao mercado nacional prevista para Outubro.

