Automotive Summit discute indústria automóvel em Aveiro

Aveiro acolhe esta quarta e quinta-feira a quinta edição do Automotive Summit, seminário focado na discussão dos novos paradigmas da indústria automóvel.

O encontro reúne especialistas das áreas da Indústria 4.0, Mobilidade, Cadeias de Abastecimento e Recursos Humanos para abordar as diferentes temáticas relacionadas com a disrupção das cadeias de abastecimento.

Na quarta-feira, o tema Indústria 4.0, Mobilidade e Cadeias de Fornecimento será abordado por Miguel Pinto, director da Continental Advanced Antenna e António Magalhães, director de fábrica da Sodecia.

Ainda nesse dia, Fernando Machado, director-geral da Mobinov, fará um balanço sobre os tempos atípicos que se têm vivido na indústria.

No dia seguinte, João Leitão, Cristina Ribeiro e Rita Faustino, da Volkswagen Autoeuropa, tratarão o tema Dinâmicas de Alinhamento com o Parceiro", juntamente com Nelson Ferreira, da Rangel.

Também nessa quinta-feira, Patrícia Oliveira, responsável de recursos humanos e comunicação da Continental Advanced Antenna, falará sobre a atracção e retenção de talentos na indústria automóvel.

