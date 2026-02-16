Ter o gozo de conduzir uma carrinha que marcou o início da década de 1970 na Europa e na América do Norte, mas agora devidamente reconfigurado aos nossos dias, reflecte de forma vigorosa a tendência crescente pelo restomod.

Autoforma Norrsken adapta Volvo P1800 aos novos tempos... a combustão!

Pois a Autoforma encontrou o melhor exemplo no "novo" Norrsken, uma reinterpretação moderna da lendária P1800 ES da Volvo.

O projecto em questão é fruto da parceria entre a firma holandesa do "estilista" Niels van Roij e a Volvo Lottte, especialista na recuperação de "clássicos" da construtora sueca.

Fiel ao original

Proposto em três conversões possíveis, a Heritage Heaven mantém a carrinha no estado mais original possível mas com uma qualidade de condução bem mais moderna.

O programa Modern Marvel vai ainda mais longe ao "modernizar" a carroçaria e o grupo motopropulsor mas o foco está mesmo na opção Forward Fashionista.

Os designers da Autoforma e a Volvo Lottte soltaram todas as restrições que pendiam sobre eles para criar um P1800 ES com o diabo no corpo.

Mesmo com o novo desenho, a carrinha mantém o visual original definido pela linha recta do tejadilho mas agora encorpado com pára-choques mais proeminentes, e com a reinterpretação feliz dos frisos cromados nas laterais.

As vias também foram alargadas, como evidenciam os guarda-lamas para acomodarem jantes forjadas em liga leve, e se as ópticas frontais se mantêm circulares, passam a integrar tecnologia LED como acontece nos farolins.

Luxo escandinavo

A bordo destacam-se materiais selecionados de alta qualidade como o couro, Alcantara, tecidos de lã e têxteis técnicos segundo combinações personalizadas para se adequarem a cada estilo.

Os clientes até podem escolher acabamentos diferenciados para o tabliê em que assenta o painel de instrumentos digital e restantes mostradores, pintado na cor da carroçaria ou apenas em alumínio escovado ou madeira nobre.

Comodidades como sistemas de áudio e entretenimento, climatização e isolamento térmico aprimorados estão discretamente integradas para não comprometer a serenidade estética do habitáculo.

Chassis revisto

E o que se esconde sob o capô? Pois o bloco tetracilíndrico original de 2.0 litros, com os seus "fracos" 124 cv e 167 Nm, foi substituído pelo turbo T5 de cinco cilindros da Volvo mas sem que a sua potência tenha sido especificada.

O que se sabe é que o chassis foi devidamente revisto ao nível da suspensão, travagem, transmissão e direcção, como se fosse uma carrinha completamento nova na condução.

Não há preços para o Norrsken derivado do Volvo P1800 ES mas sem dúvida que será astronómico já que a produção deste restomod está limitada a cinco exemplares por ano.

