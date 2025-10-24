Autoeuropa preocupada com falta de semicondutores da Nexperia

A Autoeuropa admitiu esta sexta-feira que poderá vir a ser afectada pela falta de semicondutores devido a um problema com o fornecimento da empresa Nexperia, mas adianta que o grupo Volkswagen já constituiu uma task force para acompanhar a situação.

"Existe um problema de fornecimento de semicondutores da empresa Nexperia que poderá afetar toda a indústria automóvel europeia, incluindo naturalmente o grupo Volkswagen".

É a própria fábrica a reconhecê-lo numa comunicação interna a que a agência Lusa teve acesso, mas ressalvando que, "até ao momento, a Volkswagen Autoeuropa não foi afectada e que a produção para a próxima semana está garantida".

Na comunicação interna, a fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal, assegura também que está em "contacto próximo com a task force que o grupo Volkswagen criou para identificar riscos da eventual quebra de fornecimento de módulos com peças da Nexperia, de modo a agir rapidamente caso seja necessário tomar medidas".

Alternativa já encontrada

Segundo uma notícia divulgada quinta-feira pela agência espanhola EFE, o director de produção das marcas do grupo Volkswagen, Christian Vollmer, disse ao diário económico alemão Handelsblatt que já tinha sido encontrado "um substituto alternativo que poderia compensar a falta de entregas de semicondutores da Nexperia".

A EFE adiantou ainda que os problemas de fornecimento da Nexperia – empresa com sede nos Países Baixos mas que foi adquirida em 2019 pela empresa chinesa China Wingtech –, começaram depois do governo holandês ter assumido o controlo da empresa, para impedir a transferência de tecnologia e conhecimentos para o país asiático.

A China respondeu com a interrupção das exportações de produtos da Nexperia, fundamentais para toda a indústria automóvel, incluindo as empresas do grupo alemão, que é também um dos maiores clientes da empresa chinesa.

Os problemas com o fornecimento de produtos da Nexperia adensam a preocupação duma nova crise no fornecimento de semicondutores para a indústria automóvel, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19.

