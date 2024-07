Autoeuropa à espera do ''eléctrico''; Volkswagen está a avaliar substituto do T-Roc

Já se sabia que a Autoeuropa procura uma alternativa eléctrica para substituir o Volkswagen T-Roc e essa aposta está agora confirmada.

A administração do grupo automóvel garantiu à comissão de trabalhadores que a fábrica de Palmela "está a ser considerada para receber um carro eléctrico".

A informação foi avançada esta segunda-feira à agência Lusa pelo coordenador daquele órgão representativo dos funcionários da empresa.

Segundo Rogério Nogueira, a informação foi transmitida pela administração do grupo alemão durante as reuniões do comité mundial das comissões de trabalhadores da Volkswagen.

Realizadas a 27 e 28 de Junho em Wolfsburg, na Alemanha, prevê-se que a decisão final seja conhecida nos próximos meses.

A revelação da administração da fabricante alemã surgiu após a insistência da comissão de trabalhadores na reivindicação da atribuição dum novo modelo para a Autoeuropa que substitua o T-Roc a partir de 2028.

