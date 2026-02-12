Audi tem novas 'apps' para pagar estacionamento e abastecimentos

A Audi ampliou o seu portefólio de aplicações com dois serviços que simplificam o pagamento do estacionamento, e a gestão do abastecimento de combustível ou do carregamento eléctrico a partir do habitáculo do automóvel.

O EasyPark facilita o pagamento de parqueamento em mais de 60.000 locais de estacionamento distribuídos por cerca de 1.300 cidades europeias.

O Ryd permite abastecer, carregar e lavar o veículo sem contacto físico através dum processo de pagamento centralizado numa única aplicação.

A solução digital é aceite em mais de 10.000 estações de serviço e em mais de um milhão de pontos de carregamento em toda a Europa.

A aplicação Ryd já está disponível em todos os modelos da marca com acesso à Audi Application Store, enquanto o EasyPark será disponibilizado de forma faseada até ao final deste primeiro trimestre.

Ambas obrigam a criar uma conta com os respetivos fornecedores, onde também são guardadas as informações de pagamento.

