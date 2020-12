Audi Sport Quattro acelerado com pinheiro de Natal no tejadilho

O Natal está cada vez mais próximo e diversas marcas estão a celebrá-lo com as ideias mais extravagantes sobre quatro rodas.

O mais recente exemplo é dado pela Girardo & Co., uma concessionária britânica especializada em automóveis de excepção.

No último vídeo dedicado à quadra natalícia, a empresa pegou num Audi Sport Quattro do saudoso Grupo B de ralis, e pôs-lhe um pinheiro no tejadilho.

O resto… é vê-lo a acelerar em circuito e sentir toda a emoção ao ouvir o troar do motor em plena aceleração!

