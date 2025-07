Audi S6 Avant e-tron: viagens em família em modo acelerado

A Audi tem na S6 Avant e-tron uma das propostas mais arrojadas no segmento das carrinhas desportivas 100% eléctricas.

Tão poderosa como permitem os seus 551 cavalos, distingue-se também pelo espaço e conforto a bordo, o que fazem dela uma óptima companheiras nas viagens de longo curso.

Afinal, tem nos mais de 600 quilómetros de autonomia que a bateria de 100 kWh oferece um dos principais pontos de interesse mas não só, como o Aquela Máquina comprovou na estrada.

Super carrinha sob disfarce

Para quem ambicionasse um Audi de raça alimentado a electrões, a escolha resumia-se apenas ao fantástico e-tron GT. Contudo, esse coupé a meio caminho entre um super carro e um Gran Tourer é pouco prático para o uso do dia a dia.

Pois a marca dos quatro anéis corrigiu essa falha com a robusta S6 Avant e-tron, um desportivo de alto gabarito disfarçado de carrinha para toda a família.

As proporções são quase perfeitas nesta carrinha de linhas depuradas: são 4,93 metros de comprimento a contrastar com uns rebaixados 1,49 metros de altura, com a largura a estender-se quase aos dois metros.

O resultado final é um baixo coeficiente aerodinâmico de 0,24 para cortar o ar, uma optimização reforçada pelas jantes de 21 polegadas.

As linhas reflectem as opções estéticas dos modelos mais recentes da insígnia germânica, com a nova (e substancial) grelha Singleframe a ser emoldurada pelas ópticas muito delgadas.

A traseira é distinta e dinâmica quanto baste, à conta dum difusor nada discreto, sublinhada pela faixa luminosa sob os farolins.

Interior convida à emoção

Ainda a saborear o visual muito depurado, abrem-se as portas para logo se ser brindado com o fantástico desenho do habitáculo da S6 Avant e-tron.

Materiais de qualidade seleccionados numa perspectiva funcional, para assegurar o máximo conforto nos quase três metros que separam os dois eixos, e tecnologias de última geração a convidarem à emoção.

O posto de condução é definido pela tela curva com tecnologia OLED, a juntar o virtual cockpit de 12 polegadas atrás do volante ao ecrã de infoentretenimento de 14,5.

Somam-se um terceiro ecrã multimédia de 11 polegadas para o acompanhante e um visor head-up de realidade aumentada no pára-brisas com os dados mais importantes durante o percurso.

E agora é tempo de atacar a estrada e sentir o que valem os 405 kW (551 cv) e 855 Nm que debitam os dois motores eléctricos às quatro rodas.

Pesa 2.400 kg? Nem se sentem!

Pois desilusão é o que não se sente nesta carrinha, graças às qualidades dinâmicas que exibe: as acelerações qquase que colam o condutor ao banco mas sempre de forma muito educada.

Nem sequer se sente a falta de ar quando se tenta bater os 3,9 segundos dos zero aos 100 km/hora "cronometrados" na ficha técnica.

A velocidade máxima está limitada aos 240 km/hora mas nem sequer é preciso chegar a esse número, já que o gozo está mesmo nas recuperações de velocidade… e são apenas dois os segundos que demora a cumprir os 80 a 120 km/hora.

Na cidade é quase impossível perceber essa dinâmica; a atenção está mais em controlar a carrinha no meio do tráfego, com as muitas ajudas à condução a serem efectivas nos espaços mais apertados ou nas manobras de estacionamento.

Delicada no trato

É em estrada aberta que se atenta na sincronização perfeita dos dois motores eléctricos, a assegurarem um comportamento muito reconfortante nas curvas.

Sem excessos, a electrónica estreita as trajectórias e o chassis comporta-se o mais "naturalmente" possível para explorar os limites dos pneus Pirelli P Zero nas jantes de 21 polegadas, uns autênticos mártires pelo esforço a que são submetidos.

Convém não ignorar que esta S6 Avant e-tron pesa mais de 2.400 quilos mas sem prejudicar a sensação dominante de leveza nas acelerações mas bem menos nas travagens.

A direção muito intuitiva acentua essa sensação, ao apontar a frente da carrinha onde se quer e sempre com muita precisão.

E depois é a maneira como actua a suspensão pneumática adaptativa, a filtrar com mestria as deficiências do piso, mesmo quando se escolhe o modo desportivo Dynamic.

Único reparo é a falta de hábito para controlar a condução nos ecrãs montados nas portas, a captarem as imagens das câmaras digitais exteriores que fazem a vez dos retrovisores laterais.

Verdadeira estradista

Eficiente quanto baste, percebe-se como os consumos são equilibrados numa condução mais tranquila à velocidade máxima autorizada nas auto-estradas nacionais.

E depois é a satisfação de ver como a bateria de 100 kWh brutos, com uma autonomia teórica de 635 quilómetros, permitir sem esforço tiradas de 400 quilómetros antes de parar para "reabastecer" o acumulador.

Felizmente, bastam 20 minutos de espera para carregá-la de dez a 80% mas primeiro é preciso encontrar um posto rápido que permita fazê-lo a 270 kW.

Em jeito de resumo, a Audi s6 Avant e-tron mostrou um equilíbrio impressionante entre dinamismo e conforto. Eficaz e polivalente, como se quer numa carrinha familiar, surpreende pela consistência com que ataca a estrada.

Recheada de todos os extras, e mais um par de botas, está longe de ser acessível ao comum dos mortais: o preço final "chave na mão" bate nos 119.078 euros

