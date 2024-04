Estreada que está a revitalização da gama A3, era uma questão de tempo até a Audi revelar o S3 devidamente revitalizado com uma pujança motriz de 333 cv e 420 Nm.

Audi S3 renovado apura mecânica e eleva potência aos 333 cv

São mais 23 cv e 20 Nm em relação ao antecessor, suportados por diversas melhorias mecânicas, a começar pela integração do repartidor de binário no eixo traseiro "roubado" ao RS3.

Se a renovação por fora é relativamente discreta face ao antecessor relativamente, o mesmo já não se passa a bordo e muito menos no que à parte mecânica diz respeito.

Mudanças subtis

A Audi prossegue a actualização da linha A3 com o desportivo S3, antes de atacar a fundo o topo de gama RS3.

A evolução estética é subtil mas perceptível, a começar pela revisão da grelha Singleframe, e pelo retoque do pára-choques frontal.

Já o traseiro é específico desta versão, a comportar um difusor nada discreto com escapes duplos que podem opcionalmente ter as ponteiras em titânio.

E, como tem vindo a ser tradição na marca dos quatro anéis, o visual renovado é acompanhado por novas assinaturas luminosas configuráveis para as luzes diurnas.

As jantes em liga leve são de 18 polegadas com pneus de 225/40 mas são dadas em opção rodas de 19 polegadas para pneumáticos de 235/35.



O interior aparenta manter-se idêntico mas um olhar mais atento percebe a introdução de novos elementos como o selector de marchas, agora melhor integrado na consola central.

De origem, o S3 inclui iluminação ambiente em LED, desde o tabliê até aos pedais, sem esquecer os painéis das portas, que foram redesenhados assim como as saídas de ar.

Dinâmico quanto baste

É a nível técnico que melhor se percebe a evolução deste Audi S3 de tracção integral: mantém-se o bloco TFSI de 2.0 litros e quatro cilindros mas agora com a potência elevada aos 333 cv e o binário aos 420 Nm.

A ele está associado uma caixa automática S tronic de sete relações devidamente optimizada, assim como o turbocompressor e a embraiagem, para melhor resposta às acelerações.



O resultado percebe-se logo nos 4,7 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a estar electronicamente limitada nos 250 km/hora.

Andar de lado

O Audi S3 passou a contar com um sistema de distribuição de binário às rodas traseiras replicado do RS3 segundo os modos de condução Auto, Efficient, Comfort, Dynamic, Dynamic Plus e Individual.

Para tal recorre a duas embraiagens multidisco, sendo uma para cada roda, junto à saída do diferencial traseiro, para melhorar a agilidade e dinamismo do desportivo nas curvas.



O modo Dynamic Plus, que se estreia nesta proposta, foi especialmente concebido para uma condução mais emocionante ao aumentar a tendência de sobreviragem.

Claro que para suportar toda esta dinâmica, foram revistos a suspensão desportiva S e o amortecimento, que pode ser adaptativo em opção, e a altura ao solo foi reduzida em 15 mm.

Os dispositivos de travagem também foram melhorados, à conta de novos discos com 337 mm de diâmetro e 34 mm de espessura, sendo novas as pinças de dois pistões à frente.

Sem preços definidos para o mercado nacional, os primeiros exemplares poderão começar a chegar aos concessionários antes do Verão.

