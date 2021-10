Audi RS7 mais rápido e distinto pela Mansory

É mais uma proposta da Mansory para dar uma presença na estrada ainda mais forte ao Audi RS7. Aos olhares menos atentos, questiona-se o porquê de tal "transformação" face às linhas de um coupé já por si espampanantes.

As alterações exteriores feitas foram mínimas, no entanto, face ao que o preparador germânico costuma fazer. Na dianteira, resumem-se a pormenores em fibra de carbono forjado em redor da grelha do motor, bem como no divisor.

Visto de lado, percebem-se as novas saias e as molduras dos espelhos laterais em fibra de carbono forjado. Atrás está um novo difusor, também na mesma fibra, para além de uma pequena asa e saídas de escape distintas.

O conjunto é rematado por jantes em liga leve de 22 polegadas pretas com aros azuis, a combinar com as pinças de travão na mesma cor, e "calçadas" por pneus de ultra-desempenho da Continental.

É no habitáculo que estão as principais transformações, com a fibra de carbono a distinguir-se no tabliê, na consola central e no volante.

Bancos, painéis das portas e túnel de transmissão são ainda marcados por uma combinação de pele em preto e azul brilhante, com pespontos contrastantes em branco.

Claro que o bloco V8 de 4.0 litros não poderia incólume às mexidas dos técnicos da Mansory, que sofreu uma afinação da unidade de controlo electrónico.

Ao mesmo tempo, foram introduzidos dois turbo-compressores modificados, um filtro de ar desportivo e um escape de alto desempenho.

O resultado final? Uma potência elevada até aos 780 cv, acompanhada por um binário máximo de 1.000 Nm, que permitem ao Audi RS7 fazer três segundos dos zero aos 100 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?