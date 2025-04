Audi RS3 transfigura-se no RS3-R; ABT extrema potência aos 510 cv

Para quem vê no Audi RS3 de base uns 400 cv e 500 Nm demasiado "suaves" para as suas ambições, a ABT Sportsline voltou a fazer das suas ao elevar esse poder aos 510 cv e 600 Nm.

Com a reconfiguração ABT Power R do cinco cilindros de 2,5 litros, a preparadora assinala que o agora RS3-R carrega em si os genes do automobilismo puro, e redefine-os até ao mais alto nível desportivo.

Essa filosofia está patente nos 3,3 segundos que a berlina ou o Sportback demoram a acelerar dos zero aos 100 km/hora, um ganho de meio segundo face aos modelos originais.

Obviamente, foi necessário dar um tratamento especial às duas propostas, patentes na suspensão optimizada com molas da ABT, novas barras estabilizadoras e jantes especiais de 20 polegadas.

E, com a aplicação myABT, os dados de desempenho são controlados em tempo real enquanto os vários modos de condução permitem uma personalização precisa para adequar-se aos humores do "piloto".

Mais leve em carbono

Pelo meio, a preparadora germânica "vestiu" por dentro e por fora cada um dos 125 exemplares desta série limitada, com uma indumentária a condizer com o novo poder na estrada.

Elementos aerodinâmicos com acabamento em fibra de carbono brilhante exposta acentuam o porte atlético do ABT RS3-R… e "roubam-lhe" alguns dos mais de 1.600 quilos que pesa.

Esse visual está patente na secção dianteira muito expressiva definida pelo divisor e pelas aletas laterais, assim como nas capas aerodinâmicas dos retrovisores.

Somam-se ainda o redesenho do generoso difusor para albergar as quatro ponteiras de escape, complementado no Sportback com uma nova asa traseira a prolongar a linha do tejadilho.

O refinamento exclusivo prossegue a bordo com os bancos e o botão de ignição "assinados" pela ABT, com as soleiras das portas a confirmarem a exclusividade do desportivo com o símbolo "1 de 125".

Toda esta preparação tem um preço que não é nada barato: na Alemanha pode contar com 45.400 euros, sem contar com o carro, já incluindo a certificação da TÜV germânica para todas as modificações feitas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?