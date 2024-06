Cinco anos a acelerar nas estradas mundiais, o Audi RS Q8 passa por uma remodelação que o torna ainda mais apetecível em termos estéticos… e de potência!

Audi RS Q8 renova-se e ganha versão Performance com 640 cv

Apoiado no fiável V8 biturbo, a versão de base mantém os 600 cv e 800 Nm do antecessor mas será a variante Performance a elevar as emoções à conta dos seus 640 cv e 850 Nm.

Um exterior expressivo realçado por novas jantes mais ligeiras e um interior ainda mais desportivo dão o tom ao SUV mais potente da marca dos quatro anéis.

No currículo exibe uns assombrosos 7:36.698 minutos no "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife, que é também o melhor tempo para um modelo de produção da sua categoria.

Diferenças mínimas mas bem visíveis

Estão longe de ser flagrantes as diferenças entre o renovado RS Q8 do antecessor mas, mesmo assim, a reformulação da dianteira, com as novas grelha e entradas de ar, dão-lhe um visual bem mais agressivo.

O mesmo acontece com a traseira, realçada pela nova assinatura luminosa dos farolins e pelo novo difusor a albergar as duas saídas de escape.

O conjunto é distinguido por jantes em liga leve de 22 polegadas, que opcionalmente podem ser trocadas por rodas forjadas de 23 polegadas mais ligeiras.



Já a gama cromática para o SUV é enriquecida com as novas cores Chili Red, Ascari Blue e Sakhir Gold, a contrastar com o preto dos retrovisores laterais, assim como do divisor dianteiro e do difusor traseiro.

Já n RS Q8 Performance esses elementos podem ser em fibra de carbono ou "pintadas" em preto brilhante, com o difusor o divisor a serem em cinzento fosco.

O habitáculo segue a linha dos modelos mais recentes da Audi, marcados pelos bancos desportivos e com o Virtual Cockpit a ser definido pelos visores de instrumentação, infoentretenimento climatização.

Além das inserções em alumínio, fibra de carbono ou madeira, a insígnia alemã propõe ainda três pacotes decorativos em vermelho e cinzento, com o azul a ser exclusivo da versão mais poderosa da gama.

Mecânica afinada ao máximo

Sob o capô do RS Q8 está o conhecido bloco V8 biturbo TFSI de 4.0 litros com tecnologia micro híbrida de 48 volts, capaz de debitar 600 cv e 800 Nm, que no Performance é elevado aos 640 cv e 850 Nm.



Potência e binário são passados às quatro rodas através de uma caixa automática de dupla embraiagem com oito relações, que pode ser comandada em modo sequencial.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 3,6 segundos, menos duas décimas de segundo do que na versão menos poderosa, para uma velocidade máxima tabelada electronicamente nos 250 km/hora.

O SUV está igualmente dotado com uma suspensão pneumática regulável até 90 mm de altura com amortecimento adaptativo.

Claro que se se optar pelo pacote dinâmico RS Plus, o velocímetro é libertado até aos 280 km/hora no RS Q8, e até aos 305 km/hora na variante Performance.

Nele estão ainda incluídas barras estabilizadoras activas, diferencial traseiro desportivo e discos de travão carbono-cerâmicos (440 mm de diâmetro à frente e 370 mm atrás), que são de série no Performance.

Esta mesma versão equipa rodas traseiras direccionais para optimizar o dinamismo em curvas rápidas ou em manobras mais complexas no trânsito urbano.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, o Audi RS Q8 já pode ser encomendado na Alemanha a partir de 141.900 euros, com o RS Q8 Performance a arrancar nos 155.700 euros.

