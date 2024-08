Audi RS e-tron GT ''veste-se'' com as cores do Bayern Munique

A liga alemã de futebol só arranca a 23 de Agosto mas o Bayern Munique já tem um carro a condizer com as cores dos equipamentos da agremiação bávara para a sua digressão asiática.

Sendo a Audi uma das accionistas do clube, nada melhor do que conceber uma edição especial do electrizante RS e-tron GT decorado a preceito para valorizar os seus 630 kW (857 cv) de potência.

Se a base cromática do super desportivo assenta nos tons cinzento, branco e preto do equipamento principal, logo se transfigura num laranja brilhante contrastado pelas faixas a negro no capô e nas laterais.

As dúvidas que possam haver sobre a ligação das duas insígnias são esclarecidas com um rápido olhar: basta atentar nos logótipos acobreados do Bayern Munique que decoram a chapa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?