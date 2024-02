É o fim da linha para o Audi RS 6 Avant e nada melhor do que celebrar a despedida com uma brutal versão GT de 630 cv limitada a 660 exemplares.

Audi RS 6 Avant GT: exuberância em modo de carro de família

"Pensada" em 2020 com o protótipo RS 6 GTO mas inspirada no Audi 90 quattro IMSA GTO de 1989, esta proposta é um sonho de poder e velocidade.

Claro que esta exclusividade se faz pagar: a carrinha multivitaminada arranca nos 219.355 euros na Alemanha, com entregas previstas para antes do Verão

Mais do que um simples RS 6

Está para breve a "reforma" da actual gama Audi A6 Avant e nada melhor do que preparar a retirada do que com uma demoníaca RS 6 Avant GT.

Se mantém os mesmos números da RS 6 Avant Performance, à conta do V8 biturbo de 4.0 litros com apoio micro-híbrido, é nas afinações que está o segredo.

A suspensão adaptativa foi abandonada em favor de coilovers ajustáveis à mão para rebaixar em 10 mm a altura ao solo, como se fosse um carro de corrida.

Além das ferramentas a bordo e das instruções necessárias para concretizar os ajustes, a Audi dá recomendações para configurações de "estrada" e "pista".

Há sempre a possibilidade de optar pela suspensão RS Sport Plus com controlo dinâmico DRC ou pela suspensão pneumática adaptativa RS.



Somam-se ainda barras estabilizadoras mais rígidas (30% à frente e 80% atrás) para uma menor inclinação lateral da carroçaria em curva.

Acelerações de super desportivo

Os 630 cv e 850 Nm do V8 biturbo 4.0 TFSI são aplicados à tracção integral permanente quattro através da caixa automática tiptronic de oito velocidades.

E, tal como na RS 6 Avant Performance, a variante GT equipa uma versão mais leve e compacta do diferencial central para uma dinâmica mais apurada.

Na distribuição da potência à frente e atrás, feita numa relação 40:60, é automaticamente aplicada mais binário ao eixo com melhor tracção.

Essa distribuição pode chegar aos 70% no eixo dianteiro e aos 85% no traseiro para trajectórias mais precisas em curva, reduzindo o risco de subviragem.



O diferencial traseiro Sport, controlado por via electrónica, possui uma calibração específica.

A apoiar o desempenho estão pneus Continental Sport Contact 7 de 285/30 para jantes de 22 polegadas com um desenho específico inspirado na competição.

Uma certeza é que as acelerações estão ao nível de um super desportivo: 3,3 segundos para chegar aos 100 km/hora e 11,5 segundos para os 200 km/hora.

A velocidade máxima de série é de 305 km/h e a travagem é gerida pelo sistema em cerâmica RS que equipa a carrinha de origem.

Visual arrebatador

A reflectir todo o poder do RS 6 Avant GT na estrada está a sua estética avassaladora.



A carrinha "livrou-se" das barras no tejadilho e optou antes por uma asa superior com um divisor vertical ao centro inspirado no Audi 90 quattro de competição.

O arranjo da grelha Singleframe e das entradas de ar, com acabamento em preto brilhante, cria o efeito visual de a carrinha parecer mais baixa e larga.

Inédito na Audi Sport é o capô redesenhado em fibra de carbono, decorado com duas faixas negras ao centro e os guarda-lamas no mesmo material.

Já as saídas de ar integradas atrás das jantes de 22 polegadas reduzem o efeito de turbilhão do ar no aro da roda e melhoram o arrefecimento dos travões.

Vista de perfil distinguem-se as inserções nas saias laterais e as capas dos retrovisores exteriores em fibra de carbono brilhante.



A realçar a traseira está um portão visualmente rebaixado e um difusor com um reflector centrado verticalmente, a que se soma a inscrição RS 6 GT em preto.

A concluir a decoração estão autocolantes a combinar as cores tradicionais da Audi Sport, na carroçaria em Arkona White com jantes em branco brilhante.

Em alternativa, adesivos em preto ou cinzento são combinados, respectivamente com as cores Nardo Grey ou Mythos Black e jantes em preto ou preto baço.

Interior exclusivo

O acabamento do habitáculo do RS 6 Avant GT em preto, combinado com o vermelho e o cobre, segue as premissas de exclusividade da carroçaria.



Equipado de série com o pacote RS Plus, os novos bancos integrais RS forrados em pele Dinamica são realçados pela inscrição RS 6 GT.

Os apoios dos braços, o painel de instrumentos, a consola central, as barras de cintura das portas e os frisos são estofados em microfibra preta Dinamica.

Já os cintos de segurança são em vermelho carmesim, destacando-se na consola central o número de série desta edição limitada a 660 unidades.

Com entrega prevista no segundo trimestre, a RS 6 Avant GT é proposta na Alemanha a partir dos 219.355 euros mas em Portugal deverá ficar muito perto dos 300 mil euros.

