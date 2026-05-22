É uma das grande apostas da Audi apontada a famílias aceleradas: o impressionante Audi RS 5 já definiu os preços para o nosso país, acompanhado da respectiva abertura das encomendas para a berlina e para a Avant.

Audi RS 5 abre encomendas para chegar a tempo de gozá-lo neste Verão

Primeiro híbrido plug-in de alto desempenho da Audi Sport, propõe uns combinados 470 kW (639 cv) e 825 Nm, aliados ao reconhecido e sistema quattro de tracção integral.

A compor o sistema motriz está um V6 biturbo de 2.9 litros com 510 cv e 600 Nm, aliado a uma unidade elétrica de 130 kW (177 cv) e 460 Nm, para acelerar dos zero aos 100 km/hora nuns velozes 3,6 segundos.

Para quem ama a velocidade pura e dura, basta optar pelo pacote Audi Sport para libertá-lo até aos 285 km/hora, mas quem privilegia a condução eléctrica no quotidiano, poderá fazê-lo até 84 quilómetros graças à bateria de 25,9 kWh brutos.

No centro da experiência dinâmica está a estreia mundial do novo sistema de tracção integral quattro com controlo dinâmico de binário, capaz de distribuir a força entre as rodas traseiras numa questão de milissegundos.

A condução mais desportiva é reforçada pela suspensão RS Sport com amortecedores de dupla válvula, direção especificamente afinada pela Audi Sport e travões RS de elevado desempenho em aço ou em composto cerâmico.

Em estreia no Audi drive select estão os modos de condução RS Sport e RS Torque Rear, com este a ter sido desenvolvido para oferecer a máxima agilidade e derrapagens controladas em circuito fechado.

O modo RS Individual permite ainda personalizar parâmetros como a direcção, suspensão, resposta do acelerador, sonoridade, ESC e comportamento do sistema quattro.

O Audi RS 5 é proposto desde 125.700 euros na berlina, subindo aos 127.650 euros na Avant antes dos imprescindíveis opcionais. Ainda a tempo de gozar o Verão, os primeiros exemplares chegam no final de Julho ao nosso país.

Texto: P.R.S.

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