Audi RS 4 Avant festeja bodas de prata com Edition 25 Years… por um preço estratosférico!

Há uma nova edição especial para celebrar as bodas de prata duma das carrinhas mais desportivas de sempre.

Chama-se Audi RS 4 Avant Edition 25 Years esta série limitada a 250 exemplares para a Europa com visual e decorações específicos para a diferenciar na estrada.

Não será apenas esse "detalhe" a realçar todo o seu poder: o V6 biturbo de 3.0 litros recebeu nova afinação que elevou a potência dos actuais 450 para 470 cv.

Quase certo é esta proposta manter-se como uma excelente companheira de viagem para aquelas famílias que mantêm um espírito livre para gozar o prazer de condução.

Audaz na pista e na estrada

Continua a ser uma das carrinhas ultra-desportivas mais audazes de sempre desde a sua chegada às estradas europeias em 1999.

Para celebrar a data, a Audi optou por elevar a potência do V6 biturbo aos 470 cv e se o binário máximo continua nos 600 Nm, o mesmo não pode dizer-se no seu desempenho.

A "corrida" dos zero aos 100 km/hora baixa dos 4,1 para os 3,7 segundos, muito à conta da actualização do software da unidade de controlo da caixa automática sequencial Tiptronic de oito relações.



Verdadeiro míssil sobre rodas, chega aos 300 km/hora de velocidade de ponta, para depois ser desacelerado com os travões cerâmicos RS de série.

E sempre bem envolvido pela banda sonora emitida pelo escape desportivo RS Plus com as ponteiras em preto baço para maior distinção.

Afinações aprimoradas

Há outras melhorias dinâmicas presentes, como a suspensão RS Sport Pro de série, que pode rebaixada manualmente até 20 mm.

O diferencial desportivo quattro reforça a agilidade da carrinha com o envio de mais potência ao eixo traseiro, especialmente quando está em causa o modo de condução Dynamic.

Exclusivo nesta série especial foi o aumento em dois graus do camber negativo do eixo dianteiro, assim como a montagem de braços de controlo mais rígidos para maior colagem ao alcatrão em curvas rápidas.

A insígnia germânica distingue ainda a subestrutura fixa no eixo traseiro para uma resposta mais precisa da suspensão.



Para conseguir o melhor desempenho, nada como montar nas jantes maquinadas em liga leve de 20 polegadas os pneus P Zero Corsa concebidos pela Pirelli para estrada e circuito.

E, como "oferta", há um kit constituído por um segundo jogo de jantes especiais do mesmo diâmetro para "calçar" pneus P Zero Trofeo RS semi-lisos para pista, e pelo Track Adrenaline da Pirelli.

Este sistema compreende sensores nos pneus que informam o condutor em tempo real sobre a pressão e temperatura, para optimizar a sua gestão em pista.

Amarelo, sempre o amarelo...

Sendo uma edição comemorativa, nada como pintar o RS 4 Avant Edition 25 Years no icónico Imola Yellow que decorava o RS 4 Sport original, sendo ainda dada à escolha os tons Nardo Gray e Mythos Black.

Outros elementos de estilo exclusivos são visíveis nos frisos das janelas laterais em preto brilhante, tom igualmente presente nos quatro anéis e no monograma da Audi, e na inédita incrustação preta nos farolins.



Os faróis Matrix LED equipam molduras escurecidas, que são específicas da linha RS, tendo-se optado por retirar as barras do tejadilho para dar à carrinha uma silhueta mais plana e desportiva.

Somam-se também vidros fumados com protecção solar, estando a assinatura do modelo gravada na superfície envidraçada entre os pilares C e D.

O pacote de aparência Carbon Matte, criado exclusivamente para esta edição, inclui em carbono fosco as lâminas dianteiras, abas laterais, extensões das soleiras, clip do difusor e caixas dos retrovisores laterais.

… que continua bordo!

A bordo, condutor e acompanhantes são brindados com o número de cada carrinha, de 1 a 250, em fosco na consola central, antes de aperceberem-se da multiplicação dos toques a amarelo no habitáculo.



Todas as costuras adoptam este Imola Yellow, desde os bancos ao volante, sem esquecer a consola central, apoios de braços e alavanca da caixa de velocidades; até o RS 4 nos tapetes foi convertido para amarelo!

Os bancos desportivos RS, com costuras em favo de mel, apresentam uma combinação de pele sintética e tecido Dinamica em preto profundo.

Novidade é a personalização do painel de instrumentos com um fundo em branco através do interface multimédia MMI, numa homenagem ao Audi RS 2, cujos mostradores analógicos eram brancos.

Ainda sem preços para o nosso país, as encomendas na Alemanha abrem em Junho com um preço de partida de 142.905 euros

A acompanhar o lançamento está um cronógrafo com a mesma designação (e limitado a 250 unidades) a reflectir os vários detalhes presentes na carrinha.

