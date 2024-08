O Audi RS 3 mantém-se como um dos compactos desportivos mais avassaladores desde o seu lançamento em 2011.

Audi RS 3 retocado para uma condução mais emotiva

Já na terceira geração (ou quarta se se contar com a data de lançamento do A3), foi agora alvo de pequenas alterações estéticas e tecnológicas que reforçam o prazer de condução deste bólide de 400 cv.

Os primeiros exemplares chegam aos concessionários nacionais em Outubro mas já no próximo mês deverão conhecer-se os preços.

Recordista em Nürburgring

"Em equipa que ganha não se mexe", já diz o velho ditado que assenta que nem uma luva ao renovado Audi RS 3.

Proposto como berlina ou Sportback, mantém o bloco TFSI de 2.5 litros e cinco cilindros, com os 400 cv e 500 Nm passados às quatro rodas através da caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

O resultado final são uns acelerados 3,8 segundos para chegar aos 100 km/hora para uma velocidade máxima que pode atingir 290 km/hora, embora "cortada" por via electrónica nos 250 km/hora.

Mais eficiente do que nunca, traz como bandeira a recuperação do recorde para a volta mais rápida ao "inferno verde" de Nürburgring com 7:33,123 minutos, menos sete segundos do que conseguiu em 2021.

Tal proeza foi conseguida com a melhoria do comportamento dinâmico do RS 3 em curva com o aperfeiçoamento do sistema de controlo de estabilidade e do diferencial traseiro.

A juntar a estas afinações está a distribuição mais eficiente do binário nas travagens, facilitando as viragens ao posicioná-lo mais cedo no ataque às curvas.

Esta solução resulta num ângulo menor entre o ápice e a saída da curva, levando a uma aceleração mais precoce para ganhar mais impulso e velocidade nas linhas rectas.

Estética mais incisiva

Apesar desta evolução mecânica, em termos visuais foram muito suaves as alterações imprimidas: à frente, a grelha Singleframe alargou-se e ganhou um padrão adiamantado.

Somam-se ainda novas entradas de ar laterais e uma nova assinatura luminosa personalizável para as luzes diurnas com os faróis Matrix LED opcionais.

A traseira ganha uma aparência ainda mais desportiva graças ao largo difusor para albergar as saídas de escape ovais.

Um reflector ao centro faz referência à luz de travagem dos monolugares da Fórmula 1 enquanto os farolins adoptam um novo grafismo dinâmico em forma de seta.

O desportivo é enriquecido com as novas pinturas metalizadas Ascari Blue e Progressive Red a que se junta o tom exclusivo Daytona Grey fosco.

Opcionalmente, estão ao dispor diversos elementos em fibra de carbono e preto brilhante, com o conjunto a ser realçado por novas jantes de 19 polegadas em alumínio.

Poucas mudanças a bordo

São mínimas as alterações introduzidas no habitáculo, com o posto de condução realçado pelo painel de instrumentos de 12,3 polegadas e pelo ecrã multimédia de 10,1 polegadas.

O volante "roubado" aos recentes A5 e A6 e-tron comporta um botão à esquerda para activar o modo Performance projectado para circuito, com o direito a dar acesso ao modo RS personalizável.

Os assentos são forrados em pele Nappa com padrão em favo de mel mas é dada a opção de substituí-los por bancos RS em fibra de carbono.

Os tons escuros continuam a ser predominantes, mesmo com a nova iluminação ambiente a rodear a consola central, o porta-copos e os painéis das portas.

O renovado Audi RS 3 estará disponível para encomenda já em Setembro nas variantes berlina e Sportback, com a chegada aos concessionários a estar prevista para o mês seguinte.

