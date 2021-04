Audi Q5 e SQ5 já chegaram; saiba os preços

Já estão definidos os preços do Audi Q5 e SQ5 para o mercado nacional, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 60.202 euros. O novo SUV premium chega ao nosso país com o motor 2.0 TDI, e potências de 163 e 204 cv.

A ambas as variantes a gasóleo juntam-se os híbridos plug-in 50 TFSIe quatto S tronic e 55 TFSIe quattro S tronic, com 299 e 367 cv, respectivamente.

A gama é liderada pelo SQ5 TDI quattro, com 341 cv de potência, que é também a versão mais desportiva.

Todas as motorizações diesel dispõem de tecnologia mild hybrid (MHEV) e estão combinadas com a transmissão S tronic de dupla embraiagem e sete velocidades. O SQ5, por seu lado, está equipado com a caixa tiptronic de oito velocidades.

Versões diesel são mild hybrid

O Q5 é proposto com tracção dianteira no 35 TDI S tronic, com 163 cv, e tracção integral quattro nas restantes motorizações.

A versão Q5 35 TDI debita uma potência de 163 cv (120 kW), disponível entre as 3250 e as 4200 rpm, e um binário máximo de 370 Nm, entre as 1500 e 3000 rpm.

Estes valores permitem uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em nove segundos, para uma velocidade máxima de 213 km/hora.

Quanto ao Q5 40 TDI quattro S tronic, a potência é de 204 cv entre as 3800 e as 4200 rpm, e o binário máximo é de 400 Nm entre as 1750 e 3250 rpm.





Bastam-lhe 7,6 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima estabelecida nos 222 km/hora.

Híbrido plug-in até 367 cv

As variantes híbridas plug-in (PHEV) com motor TFSI estão reservadas aos topos de gama Q5 50 TFSIe quattro e Q5 55 TFSIe quattro com transmissão S tronic de sete velocidades.

O Audi Q5 50 TFSIe quattro combina um motor turbo a gasolina de 2.0 litros com 265 cv e 370 Nm com um motor eléctrico de 55 kW (75 cv) e 350 Nm.

Combinados, os dois motores oferecem 299 cv e 450 Nm, com a aceleração dos zero aos 100 km/h a fazer-se em 6,1 segundos.





Já o Audi Q5 55 TFSIe quattro mantém o mesmo motor térmico, mas a ele está associado um motor eléctrico de 105 kW (143 cv) e 350 Nm. Os 367 cv de potência e 500 Nm de binário permitem-lhe bater nos 100 km/hora em 5,3 segundos.

A velocidade máxima atinge os 239 km/hora em ambos os modelos, estando limitada aos 135 km/hora em modo eléctrico.

A bateria de 17,9 kWh que os equipa oferece uma autonomia que pode chegar aos 62 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

SQ5 TDI ainda mais apelativo

O Audi SQ5 quattro está equipado com um potente motor V6 TDI de 3.0 litros e linhas estilísticas que reforçam o seu pendor mais desportivo.





São 341 cv de potência e 700 Nm de binário que atiram o SUV dos zero aos 100 km/hora em 5,1 segundos, mantendo-se a velocidade máxima limitada electronicamente a 250 km/hora.

Esta motorização continua a ter o contributo do sistema mild hybrid de 48 V, que consegue recuperar até 8 kW (11 cv) de potência, garantindo uma redução nos consumos até 0,7 litros/100 km.

Versão Potência Preço

Q5 35 TDI S tronic MHEV 163 cv 60.202 Euros Q5 35 TDI S tronic Advanced MHEV 163 cv 61.545 Euros Q5 35 TDI S tronic Advanced MHEV 163 cv 61.545 Euros Q5 40 TDI quattro S tronic MHEV 204 cv 67.002 Euros Q5 40 TDI quattro S tronic Advanced MHEV 204 cv 68.240 Euros Q5 40 TDI quattro S tronic S line MHEV 204 cv 69.395 Euros Q5 50 TFSIe quattro S tronic PHEV 299 cv 63.546 Euros Q5 50 TFSIe quattro S tronic Advanced PHEV 299 cv 65.030 Euros Q5 50 TFSIe quattro S tronic Advanced PHEV 299 cv 66.186 Euros Q5 55 TFSIe quattro S line PHEV 367 cv 72.747 Euros

Audi SQ5 TDI quattro 341 cv 103.002 euros

