Audi Q4 e-tron actualizado ganha mais potência e autonomia

Não se trata de uma renovação estilística mas antes de uma reactualização mecânica e tecnológica que tornam o Audi Q4 e-tron ainda mais apetecível.

O SUV eléctrico e a sua contraparte Sportback beneficiam de novos motores, melhores equipamentos e uma suspensão reformulada.

As encomendas na Alemanha para ambas as propostas abrem na terça-feira, com um preço de entrada de 52.950 euros.

Suspensão reformulada

Dois anos passados sobre o lançamento do Q4 e-tron, o SUV mais compacto da Audi passa a contar em todas as versões com um motor síncrono de imã permanente no eixo traseiro.

O novo bloco oferece 210 kW (286 cv) e 550 Nm ao Q4 45 e-tron de tracção traseira, mais 21 cv do que na versão anterior.

A autonomia também aumentou para os 562 quilómetros no Sportback, graças à melhor gestão térmica e eficiência do novo motor eléctrico.

O topo de gama Q4 55 e-tron Quattro com tracção integral eleva a potência até aos 250 kW (340 cv), permitindo-lhe atingir os 100 km/hora em 5,4 segundos.

A nova afinação da suspensão, além de melhorar o conforto e a estabilidade em curva, rebaixa a carroçaria em 15 mm quando seleccionado o modo desportivo.



Carregamentos mais rápidos

A optimização da bateria de 82 kWh de capacidade bruta também permitiu melhorar a potência de carregamento em corrente contínua.

Estabelecida nos 175 kW nas variantes quattro de tracção integral, e de 135 kW nas de tracção traseira, bastam 28 minutos para carregar de dez a 80%.

A marca dos quatro anéis promete ainda um planeador de rotas mais avançado, que privilegia as estações de carregamento mais potentes.

Para além do pré-condicionamento térmico da bateria, um novo sistema de pós-condicionamento optimiza o seu arrefecimento após a recarga.

Mais equipamento de série

Novidade é o sistema de navegação, os bancos dianteiros aquecidos, e a abertura eléctrica da porta da bagageira passarem a ser de série.



No campo opcional, o assistente à mudança de faixa, combinado com a velocidade de cruzeiro adaptativo funciona agora acima dos 90 km/hora.

As actualizações também acrescentam uma nova identidade acústica ao SUV até aos 25 km/hora para alertar os peões da sua passagem.

As encomendas para o Audi Q4 e-tron e para a versão Sportback abrem terça-feira na Alemanha, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 52.950 euros.

Desconhece-se a chegada de ambas as variantes aos concessionários nacionais e por que preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?