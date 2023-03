Audi Q4 e-tron actualiza 'software' com novas funções

Os Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron da Audi vão receber novas funcionalidades com o novo software 3.2 da insígnia alemã.

Entre as novas funções, a principal passa por futuras actualizações sem fios através de uma interface remota.

Outra nova funcionalidade é a possibilidade de usar o planeador de rotas na aplicação myAudi e enviá-la para qualquer um daqueles modelos eléctricos.

A nova versão também guarda dados de navegação, enquanto a aplicação pode ser usada para localizar o lugar onde estacionou o automóvel.

O condutor também passará a poder utilizar a chamada de assistência rodoviária online com o serviço de danos Audi.

Carregamento simplificado

Com a função "tempo de carregamento preferencial", a actualização ajuda a definir os horários de baixo custo para carregar a bateria.

Os temporizadores no automóvel e a aplicação myAudi também tornam o carregamento com corrente alternada mais conveniente.

No pré-condicionamento, a energia para aquecer o habitáculo é dirigida através da wallbox ou de um ponto de carregamento público durante o carregamento.



A nova versão permite aumentar a potência de carregamento DC até 135 kW, ao mesmo tempo que limita a 80% o estado ideal de recarga da bateria.

Outra das valências propostas é a função Plug & Charge, aliada a um contrato do serviço de carregamento da Audi, com a respectiva facturação automática.

Os ambientes interiores também podem ser individualizados através do myAudi, como a iluminação ambiente e as imagens de fundo mostradas no visor central.

Como parte do Audi Connect Navigation and Infotainment Plus, o assistente virtual Alexa da Amazon pode ser usado para ouvir música ou saber as últimas.

Os Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron fabricados este ano terão a função Plug & Charge e serão capazes de actualizar o software por via remota.

Os proprietários dos modelos mais antigos serão contactados pelos revendedores da Audi sobre os passos a dar para actualizar o sistema.

