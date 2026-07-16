O Q3 da Audi acaba de ser revitalizado com diversas actualizações, que passam pelo incremento dos equipamentos de série e pela adopção de novas funcionalidades digitais.

Audi Q3 mais equipado de série ganha novas valências tecnológicas

Em estreia no SUV compacto e na sua contraparte Sportback está a opção de incluir um ecrã multimédia de 10,9 polegadas para o acompanhante, bem como sistemas de assistência à condução melhorados.

De série está incluído, pela primeira vez, o sistema de abertura e arranque sem chave, bancos aquecidos, ar condicionado automático bizona e câmara de marcha atrás.

A Audi optou igualmente por reestruturar os pacotes de equipamento opcionais Tech, Tech plus e Tech pro, com ajustes nos respetivos conteúdos para melhor responder às necessidades dos clientes.

Entre eles contam-se a suspensão mais refinada, apoio lombar nos bancos dianteiros, vidros acústicos e sistema áudio Sonos, sem esquecer o assistente de imobilização que complementa o travão de estacionamento electromecânico.

Assistentes mais eficazes

O adaptive cruise assist e o assistente de manutenção passam a utilizar dados em tempo real para um ajuste mais preciso da velocidade e da distância em relação ao veículo que circula à frente.

Para tal, o sistema recorre pela primeira vez aos dados agregados por outros veículos para apoiar a orientação longitudinal e lateral, permitindo ao Q3 ter em conta a velocidade média praticada num determinado percurso.

Outra solução proposta no pacote opcional Park Assist pro é a possibilidade de controlar remotamente o estacionamento do SUV através da aplicação myAudi para telemóvel.

A conectividade foi igualmente melhorada com o novo sistema de infoentretenimento: baseado no Android Automotive, assume aplicações como o Microsoft Teams directamente no interface sem ser necessário a ligação a um telemóvel.

Outros recursos incluem um carregador de telemóveis por indução de 25 watts, três portas USB-C traseiras com potência até 100 watts, e novos controlos no volante com selectores hápticos, sem esquecer o Audi assistant com controlo por voz.

A todas estas valências soma-se, de forma específica no Audi Q3 e-Hybrid, o aumento da capacidade de reboque para duas toneladas contra os 1.400 quilos do antecessor.

Texto: P.R.S.

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