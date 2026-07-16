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Audi Q3 mais equipado de série ganha novas valências tecnológicas

12.04h
 
 
Audi Q3 mais equipado de série ganha novas valências tecnológicasAudi Q3 mais equipado de série ganha novas valências tecnológicasAudi Q3 mais equipado de série ganha novas valências tecnológicasAudi Q3 mais equipado de série ganha novas valências tecnológicas
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Audi Q3 mais equipado de série ganha novas valências tecnológicas

O Q3 da Audi acaba de ser revitalizado com diversas actualizações, que passam pelo incremento dos equipamentos de série e pela adopção de novas funcionalidades digitais.

Audi Q3 mais equipado de série ganha novas valências tecnológicas

Em estreia no SUV compacto e na sua contraparte Sportback está a opção de incluir um ecrã multimédia de 10,9 polegadas para o acompanhante, bem como sistemas de assistência à condução melhorados.

De série está incluído, pela primeira vez, o sistema de abertura e arranque sem chave, bancos aquecidos, ar condicionado automático bizona e câmara de marcha atrás.

A Audi optou igualmente por reestruturar os pacotes de equipamento opcionais Tech, Tech plus e Tech pro, com ajustes nos respetivos conteúdos para melhor responder às necessidades dos clientes.

Entre eles contam-se a suspensão mais refinada, apoio lombar nos bancos dianteiros, vidros acústicos e sistema áudio Sonos, sem esquecer o assistente de imobilização que complementa o travão de estacionamento electromecânico.

Assistentes mais eficazes

O adaptive cruise assist e o assistente de manutenção passam a utilizar dados em tempo real para um ajuste mais preciso da velocidade e da distância em relação ao veículo que circula à frente.

Para tal, o sistema recorre pela primeira vez aos dados agregados por outros veículos para apoiar a orientação longitudinal e lateral, permitindo ao Q3 ter em conta a velocidade média praticada num determinado percurso.

Outra solução proposta no pacote opcional Park Assist pro é a possibilidade de controlar remotamente o estacionamento do SUV através da aplicação myAudi para telemóvel.

A conectividade foi igualmente melhorada com o novo sistema de infoentretenimento: baseado no Android Automotive, assume aplicações como o Microsoft Teams directamente no interface sem ser necessário a ligação a um telemóvel.

Outros recursos incluem um carregador de telemóveis por indução de 25 watts, três portas USB-C traseiras com potência até 100 watts, e novos controlos no volante com selectores hápticos, sem esquecer o Audi assistant com controlo por voz.

A todas estas valências soma-se, de forma específica no Audi Q3 e-Hybrid, o aumento da capacidade de reboque para duas toneladas contra os 1.400 quilos do antecessor.

Texto: P.R.S.

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