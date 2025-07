É um dos modelos mais aguardados da marca dos quatro anéis, agora que entrou na terceira geração: o Audi Q3 já tem as encomendas abertas, numa gama que compreende soluções a gasolina em modo híbrido e a gasóleo.

Audi Q3 já tem preços: e-Hybrid com 120 km de autonomia eléctrica

A atenção está focada na variante e-Hybrid de 272 cv, com a bateria de 25,7 kWh brutos a "prometer" até 119 quilómetros em condução 100% eléctrica.

Com mais de 2 milhões de unidades vendidas desde o lançamento em 2018, o modelo tornou-se não apenas uma das referências nos SUV compactos premium mas também um dos pilares do catálogo da insígnia germânica.

Mais distinto e evoluído

Embora mantendo praticamente o mesmo tamanho, o Audi Q3 evolui para uma presença ainda mais distinta na estrada, logo patente nas ópticas dianteiras em LED mais refinadas, a ladearem uma grelha mais consistente.

Com a nova tecnologia opcional micro-LED nos faróis, e nas luzes traseiras OLED, é possível um elevado grau de personalização, a que se somam novas funções de iluminação adaptativas de alta resolução.

A vida a bordo está mais espaçosa e versátil, graças a novas soluções de arrumação e de funcionalidade, que se refletem nos 488 litros de capacidade da bagageira, que baixa para 375 litros na versão híbrida plug-in devido à montagem do acumulador.

A ergonomia foi central na concepção do posto de condução, patente no painel de instrumentos de 11,9 polegadas, alinhado com o ecrã de 12,8 polegadas para o infoentretenimento.

De série o SUV conta com o sistema de estacionamento Plus com indicação de distância, controlo da velocidade de cruzeiro já configurado para o cruise control adaptativo, e alerta de saída de faixa de rodagem com assistente de emergência.

Reconhecimento de sinais de trânsito e aviso de atenção e fadiga do condutor compõem o conjunto de apoios à condução, sem esquecer os assistentes dianteiro activo com apoio à mudança de direção, tráfego cruzado dianteiro e travagem de emergência.

Diesel, gasolina ou híbrido

A gama Q3 arranca com o micro híbrido TFSI a gasolina apoiado num bloco turbo de 1.5 litros e quatro cilindros, com os 150 cv e 250 Nm passados às rodas dianteiras através da caixa automática S tronic de sete relações.

A mesma transmissão é montada na variante TDI de 150 cv e 360 Nm, debitados pelo turbodiesel de 2.0 litros, enquanto para quem ainda não aderiu aos 100% eléctricos, é proposto o Q3 e-Hybrid.

Na sua génese está o motor de 1.5 litros da versão TFSI mas agora com 177 cv e 250 Nm, aliado ao propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv) e 330 Nm, para uns combinados 272 cv e 400 Nm passados ao eixo dianteiro via caixa S tronic de seis relações.

A bateria de 25,7 kWh, recarregável em corrente contínua a 50 kWh, "dá" até 119 quilómetros eléctricos, podendo chegar até 143 quilómetros em ambiente urbano.

O Audi Q3 TFSI arranca nos 45.617 euros, e o Q3 TDI nos 53.217 euros, com o Q3 e-Hybrid a ter um preço de partida de 52.707 euros; este último é proposto na versão Business para empresas por 39.990 euros, a que se soma o IVA.

