Audi Progressive Retail: novo conceito interactivo na relação com o cliente

A marca dos quatro anéis tem no terreno um novo conceito interactivo para os seus clientes. Chama-se Audi Progressive Retail e o projecto-piloto foi inaugurado esta semana em São Paulo, no Brasil.

Em vez do balcão tradicional, é dado aos concessionários a liberdade de conjugar materiais, cores e contrastes para darem mais emoção aos produtos e à insígnia alemã.

A ideia é assegurar que os convidados se sintam bem-vindos no Audi Progressive Showroom, que serão lançados gradualmente a nível mundial no início do próximo ano.

A execução do projecto é feita numa base voluntária, e será feito em novos edifícios ou estabelecimentos renovados.

A Audi definiu uma selecção de elementos para os novos showrooms, incluindo um palco para apresentarem os modelos automóveis e um lounge para receber os clientes.

Nos pontos de contacto digitais, é dada a oportunidade de descobrirem o que a Audi oferece para além da experiência de condução, bem como as tecnologias que integram as suas propostas.

Ferramentas como a consultoria remota 3D e experiências personalizadas no veículo são exemplos do que se pretende que seja uma viagem holística e digitalizada para os interessados.

Os empregados dos concessionários, identificados como Audi Experts, informam sobre serviços relacionados com a electromobilidade, numa experiência de compra individual em que o cliente está no centro das atenções.

