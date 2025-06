Audi já mostra novo Q3 a uma semana da estreia

São duas imagens obviamente pouco explícitas a anunciarem a terceira geração do Q3 que a Audi irá estrear ao público na próxima segunda-feira.

Mesmo se poucas reveladoras do futuro modelo, é possível apreciar um visual mais arrojado, logo patente no redesenho dos faróis, agora bem mais afilados, a ladear a característica grelha Singleframe que distingue as propostas da insígnia germânica.

Sem quaisquer dados técnicos revelados sobre as motorizações, sabe-se apenas que o SUV compacto será acompanhado da variação Sportback, com o comprimento de ambos a manter-se próximo dos 4,50 metros do modelo actual.

A Audi também anunciou que o novo Q3 "irá consolidar-se como o companheiro digital ideal graças a inúmeras funções inovadoras", o que sugere a adopção das mesmas soluções tecnológicas dos modelos mais recentes da construtora.

Admite-se a possibilidade de contar com três ecrãs sobre o tabliê, assim como um novo sistema de infoentretenimento baseado no Android Automotive, sem esquecer a integração da inteligência artificial.

