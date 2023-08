Audi estreia interior do Q6 e-tron no salão de Munique

As principais construtoras automóveis estão a ultimar os modelos a estrear a 5 de Setembro, quando abrirem as portas do salão automóvel de Munique.

Um dos destaques da Audi será o novo Q6 e-tron, primeira proposta eléctrica da marca assente na nova Premium Platform Electric.

Segue-se o Audi Q8, numa actualização que a insígnia dos quatros anéis afirma ampliar ainda mais a posição de liderança do modelo na gama Q.

Palco digital

Conhecidas que são as formas exteriores do novo Q6 e-tron, a Audi antecipa-se à mostra de Munique com a estreia do interior do SUV no próximo domingo.

O director de design Marc Lichte afirma que a reorganização do espaço foi central para dar o melhor conforto aos ocupantes.

A digitalização poderá ser experimentada de forma mais tangível sem perder as suas qualidades estéticas.

A disposição dos ecrãs, assim como os seus conteúdos, passam a constituir uma espécie de "palco digital".

Graças à nova arquitectura electrónica E3, o SUV irá oferecer uma experiência de infoentretenimento e conectividade pessoal sempre actualizada.

Q8 actualizado

Dois dias mais tarde, será a vez de revelar a actualização do Audi Q8, definido pelo novo desenho e funcionalidades das ópticas à frente e atrás.

Em estreia física estará igualmente o Activesphere Concept que a Audi revelou em Janeiro.

O crossover coupé eléctrico de quatro portas é definido pela secção traseira versátil e pelo "apetite" pelos pisos sem alcatrão.

No salão, serão ainda debatidos temas como a sustentabilidade, design, carregamento eléctrico, aerodinâmica, digitalização e desempenho.

