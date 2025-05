Audi e-tron GT baixa preço com nova entrada de gama

É um dos Gran Turismo eléctricos mais emocionantes a acelerar na estrada, depois da reestilização de que foi alvo no ano passado.

O Audi e-tron GT quattro recebe uma nova variante a dar entrada à gama, com potência mais limitada, é certo, mas com uma autonomia alargada que ultrapassa os 600 quilómetros.

As encomendas nacionais abrem já esta quinta-feira mas ainda sem preços definidos; na Alemanha o desportivo é proposto a partir de 108.900 euros.

Rápido como sempre

É com um "simples" e-tron GT quattro que a Audi cria uma nova versão de entrada da gama do Gran Turismo coupé mas sem perder a tracção integral que lhe dão os dois propulsores eléctricos para 370 kW (503 cv) globais.

A potência máxima de 430 kW (585) e 895 Nm consegue-se apenas quando activado o Launch Control. E mesmo se tem menos 70 kW (94 cv) do que o S e-tron GT, os zero aos 100 km/hora são cumpridos nuns expressos quatro segundos.

Apesar desta redução, o desportivo equipa a mesma bateria de 105 kWh brutos para uma autonomia até 601 quilómetros. O recarregamento de dez a 80% faz-se em 18 minutos a 320 kW DC num posto ultra-rápido.

Diferenças estéticas mínimas

Em termos estéticos, as diferenças são mínimas face aos irmãos mais poderosos: à frente, destaca-se a grelha Singleframe pintada na cor da carroçaria, enquanto a traseira é realçada por um difusor que até pode ser acusado de ser demasiado discreto.

A silhueta elegante ganha maior impacto com jantes em liga leve de 19 polegadas, aerodinamicamente optimizadas para conseguir um coeficiente Cx de 0,24, enquanto as entradas de ar ajustáveis contribuem para uma maior eficiência eléctrica.

O habitáculo mantém as mesmas opções estéticas dos outros modelos da gama, com os bancos desportivos à frente com apoios de cabeça integrados a terem oito níveis de regulação eléctrica.

As costas dos bancos traseiros rebatíveis aumentam a capacidade original de 405 litros do porta-bagagens, a que se somam os 77 litros do frunk sob o capô.

As reservas para o Audo e-tron GT quattro abrem já na quinta-feira, ficando apenas por saber o preço antes das devidas personalizações.

