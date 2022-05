Audi e Porsche cada vez mais perto da F1

Não é propriamente uma novidade o desejo que a Audi e a Porsche têm alimentado há anos para entrarem no "circo" da Fórmula 1.

A confirmação vem agora da parte do director executivo do grupo Volkswagen, numa palestra transmitida esta segunda-feira no canal Youtube do construtor.

Segundo a agência Reuters, Herbert Diess sugeriu que a preparação da Porsche para ingressar na Fórmula 1 está mais avançada em relação à Audi.

Recorde-se que, em Novembro passado, foi avançado o rumor de que a marca dos quatro anéis tinha avançado com uma proposta em redor dos 500 milhões de euros, por uma futura parceria com a McLaren.

A aposta de ambas as insígnias na categoria rainha do desporto automóvel foi tomada devido à sua crescente popularidade a nível mundial.

Ao mesmo tempo, em 2026 entra em vigor uma nova regulamentação técnica para os motores que irão equipar os monolugares.

A abertura dessa "janela tecnológica", como definiu o homem forte do grupo alemão, é a única maneira de as duas insígnias entrarem na modalidade em pé de igualdade.

"A Fórmula 1 é a alavanca mais importante para aumentar o valor da marca", sublinhou Herbert Diess. "Com os planos que têm para uma maior presença na China e nos Estados Unidos, essa atracção só irá aumentar".

A decisão final, no entanto, apenas será tomada quando o grupo Volkswagen tiver a certeza sobre as futuras regulamentações.

Sabido é a vontade da Porsche em estabelecer uma parceria de longo prazo com a Red Bull, tendo em conta que a competição está a avançar a passos largos para os combustíveis sintéticos.

Será um dois em um, já que a marca de Estugarda tem feito fortes investimentos no desenvolvimento dessa tecnologia alternativa para os seus desportivos, sem esquecer a sua electrificação.

