A Audi vai "atacar" o início de Setembro com três protótipos – Skysphere, Grandsphere e Urbansphere – que prometem deixar água na boca a todos aqueles que amam carros distintos.





Audi ataca Setembro com protótipos radicais

É uma espécie de aperitivo para os concept cars que a insígnia germânica irá revelar no próximo mês no salão automóvel de Munique.

Skysphere: estica e encolhe

A primeira proposta é o Skysphere Concept, um roadster eléctrico de dois lugares com funções de condução autónoma que revelou há menos de duas semanas nos Estados Unidos.

Invulgar é a sua capacidade em variar o comprimento e a distância entre eixos apenas com um toque num botão próprio, passando de 4,94 para 5,19 metros de comprimento.

Da mesma forma, a distância ao solo é ajustada em 10 milímetros para aumentar o conforto e a dinâmica de condução.

A sua aparência, já impressionante por si só, permite transformá-lo de um Gran Turismo autónomo e confortável, num desportivo de luxo dedicado ao desempenho em estrada.





A alimentar o eixo traseiro estará um motor eléctrico, que se espera que chegue aos 465 kW (632 cv) de potência e 750 Nm de binário máximos.

Mesmo com 1.800 quilos de peso, o propulsor oferece uma forte capacidade de tracção e aceleração, que lhe permite acelerar dos zero aos 100 km/hora em quatro segundos.

Os módulos de bateria do Skysphere estão colocados atrás do habitáculo, que a Audi considera ser a configuração ideal para manter o centro de gravidade e a agilidade do modelo.

A capacidade da bateria deve ser superior a 80 kWh, o que lhe permite ter uma autonomia superior a 500 quilómetros segundo o ciclo WLTP.





Grandsphere: o novo Audi A8

Ao contrário do Skysphere, o protótipo Audi Grandsphere não terá uma distância entre eixos ajustável. Será antes uma berlina de quatro portas, com as suas linhas elegantes a projectarem o que será a próxima geração do Audi A8.

As imagens já reveladas do concept car mostram um carro bem comprido, marcado pelas portas traseiras "suicidas".

À semelhança do Audi Skysphere Concept, o interior contará com um volante e pedais que podem ser "escondidos" sempre que os ocupantes optarem pela condução autónoma.





Em termos estilísticos, a berlina não fica atrás do desportivo quanto ao impacto visual, a começar pelos faróis LED afilados e angulares.

O tejadilho tem uma linha descendente que quase o aponta como um coupé, a terminar numa traseira marcada pelos delgados farolins LED.

Para mais tarde fica a apresentação do protótipo Audi Urbansphere, um SUV de dimensões generosas, de que só se conhece um fugidio esboço.

