Audi actualiza 'software' e 'hardware' em cinco modelos

Os Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron assentes nas plataformas PPC e PPE serão alvo de actualizações de hardware e software no arranque do próximo ano.

As inovações incidem em novos apoios à condução para uma melhor dinâmica, sem esquecer uma experiência interior renovada com novo jogos a bordo.

Os desportivos S5 e S6 e-tron ganham o novo Dynamic Plus para uma experiência ao volante ainda intensa, com este modo a ter sido especificamente desenvolvido para um maior envio de potência ao eixo traseiro.

No Audi S5 conseguiu-se com a distribuição activa da potência através do diferencial quattro sport de série, e no S6 e-tron graças ao sistema eléctrico de tração integral quattro, ambos combinados com a vectorização de binário.

Em paralelo, o controlo eletrónico de estabilidade (ESC) activa automaticamente o modo Sport para uma atitude de sobreviragem controlada.

Quando activado, o assistente Audi Drive Select ajusta automaticamente o modo de condução ao estilo imprimido pelo condutor.

Nos "eléctricos" construídos na plataforma PPE, a travagem regenerativa permite desacelerar até à imobilização do veículo sem recorrer aos travões por fricção convencionais.

Adaptative cruise mais evoluído

Novidade é a entrada em vários mercados duma versão avançada do adaptive cruise assist para apoiar as mudanças de faixa iniciadas pelo condutor em auto-estrada quando activa o "pisca".

Alargadas foram as funções de estacionamento e manobra no opcional park assist pro, com o assistente de marcha atrás a assumir a direcção nos últimos 50 metros da operação.

Assume ainda o registo gravado até cinco manobras de parqueamento diferentes, a que se soma uma nova função de estacionamento em garagem através do telemóvel sem ser necessário passar previamente pelo espaço.

O Audi A6 será actualizado com faróis digitais LED matrix e novos bancos dianteiros mais envolventes, com todos os modelos "actualizáveis" a receberem um novo volante multifunções com botões físicos.

Qualquer um deles irá receber a nova interface de infoentretenimento estreada na terceira geração do Audi Q3, com ícones simplificados e uma estrutura mais clarividente.

Ambiente a bordo renovado

Mais uma atualização reforça o Audi assistant, com a ampliação de novas funções baseadas em inteligência artificial para o assistente vocal com ChatGPT integrado com capacidade de auto-aprendizagem.

A Audi introduz igualmente novos cenários personalizados – Activating, Relaxing e Harmonizing – de acordo com a iluminação interior, som, funções de massagem e configurações de climatização,

Os modelos 100% eléctricos ganham também o modo Power Nap para criar uma atmosfera repousante durante pequenas pausas como nos momentos de espera para recarregar a bateria.

O entretenimento a bordo é reforçado com novos videojogos, assim como a possibilidade de ligar os comandos eos auscultadores sem fios ao sistema através do Bluetooth.

As encomendas para os actualizados Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron construídos nas plataformas PPC e PPE irão abrir nas próximas semanas.

