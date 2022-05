Audi actualiza gama e A1 CityCraver muda de nome para A1 AllStreet

Quatro modelos da Audi receberam uma série de actualizações para reforçar a presença nos respectivos segmentos em que competem.

A principal novidade está na mudança de nome do A1 CityCarver, que passa agora a designar-se A1 AllStreet. Modelo derivado do Audi A1 Sportback, o compacto continua fiel ao seu visual "todo-o-terreno" a nível estético.

A alteração é mesmo apenas no nome, já que todos os equipamentos, opções de personalização e motorizações anteriormente disponíveis, irão manter-se.

Já o Audi A4 allroad quattro passa a contar com o novo pacote Visual Black Plus especificamente criado para o modelo.

As molduras dos vidros das portas, os retrovisores laterais e as ponteiras de escape passam a ter acabamento em preto brilhante nesta personalização opcional.

O mesmo tom é visível nos elementos verticais da grelha e da estrutura Singleframe, assim como nas entradas de ar dianteiras. Os frisos do difusor traseiro e da porta da bagageira, entre as luzes traseiras, também contam com acabamento em preto brilhante.

A expressividade do modelo é ainda realçada pelos quatro anéis da insígnia em preto brilhante à frente e atrás, e na designação A4 allroad.

A Audi propõe, igualmente, barras de tejadilho em preto enquanto os pára-choques, em cinzento Matte Structure de série, podem ser em cor de contraste metalizada cinzento Manhattan Gray.

A gama A4 allroad quattro passa ainda a contar com os novos tons em cinzento Chronos e verde District.

Os Audi Q7 e Audi Q8 também viram renovada a oferta de cores exteriores, com os novos tons metalizados Prata Satellite, Azul Waitomo e Castanho Tamarind que substituem as anteriores Prata Floret, Azul Galaxy e Castanho Barrique.

Os interiores de ambos os SUVs foram igualmente renovados, com os estofos em Alcantara a darem lugar à Microfibra Dinâmica.

