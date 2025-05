Audi A6 já é e-Hybrid quattro com mais de 100 km eléctricos

Tem sido a "conta-gotas" mensal que a sexta geração do Audi A6 tem sido revelada ao mundo: agora são as soluções híbridas plug-in a serem destacadas para a berlina sem esquecer a carrinha Avant.

A máxima eficiência combina-se com o conforto superior e o desempenho poderoso, nas palavras da marca dos quatro anéis, nas versões e-Hybrid quattro de 299 e 367 cv.

Sendo de série as quatro rodas direcionais nas duas propostas, a mais potente com linha exterior S line recebe uma suspensão desportiva rebaixada em 20 mm com molas e amortecedores mais rígidos, para além de equipamentos específicos.

Mais capaz do que nunca está a nova bateria de 25,9 kWh com uma autonomia superior a 100 quilómetros em modo totalmente elétrico, recarregável até 11 kW em corrente alternada.

As encomendas abrem ainda neste mês de Maio, ficando por saber os preços de cada uma das variantes e a data de entrega dos primeiros exemplares.

S line com suspensão desportiva

Depois do Audi A5, é a vez do irmão maior beneficiar das variantes híbridas plug-in: sob o capô está o mesmo bloco turbo 2.0 TFSI de quatro cilindros com 252 cv e 380 Nm.

A ele está aliado um propulsor eléctrico de 105 kW (143 cv) e 350 Nm integrado na caixa automática S tronic de sete relações, a passar às quatro rodas direccionais de série os combinados 299 cv e 450 Nm, ou 367 cv e 500 Nm segundo a versão em causa.

O primeiro cumpre os zero aos 100 km/hora em seis segundos, com o segundo mais poderoso a baixar a fasquia para os 5,3 segundos mas ambos a terem mesma velocidade máxima, limitada electronicamente nos 250 km/hora.

Evidentemente, a vantagem duma proposta híbrida de ligar à ficha eléctrica está na autonomia, agora superior a 100 quilómetros graças à montagem do novo acumulador de 25,9 kWh brutos que equipa outros modelos do grupo Volkswagen.

O carregamento está limitado a 11 kW em corrente alternada, o que implica uma espera de 2h30 para carregá-lo na totalidade, quando no antecessor essa potência estava limitada a 7,4 kWh.

A manter o maior número de quilómetros possíveis em modo eléctrico está na melhoria da regeneração nas travagens e desacelerações, regulável em três níveis através das patilhas montadas na coluna da direcção.

A regeneração também pode ser feita de forma automática quando essa função é activada, tomando ou não como base os dados de rota guardados no sistema de navegação.

Com a abertura das encomendas a acontecer ainda neste Maio, são ainda desconhecidos os preços de cada opção, assim como a data de entrega dos primeiros exemplares.

