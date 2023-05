Audi A6 e A7 mais vistosos e com mais equipamento de série

Mais vistosos e com melhores equipamentos distinguem as novas edições dos A6 e A7 da Audi.

Ambas as propostas ganham elementos estéticos distintos à frente e atrás, assim como novas cores exteriores e interiores, e estão mais equipados de série.

Também as variantes desportivas da linha S recebem detalhes que os tornam ainda mais apetecíveis.

A reorganização das gamas irá permitir personalizações mais distintas, com o interior a poder ser configurado separado da linha de equipamento exterior.

Novidade é o cockpit virtual da Audi ser de série com um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas com resolução full HD, o mesmo acontecendo com os faróis LED.

Elementos exclusivos

O Audi A6 passa a ser personalizado de forma diferenciada nas variantes Base, Advanced ou S line com elementos visuais exclusivos na dianteira e na traseira.

A grelha Singleframe, com estrutura em favo de mel ao estilo da série RS, é o novo elemento que define a frente da berlina e da carrinha.

A versão Base apresenta uma moldura cromada com acabamentos em Matte Black enquanto na linha Advanced tem um acabamento em Dark Chrome.



A dianteira é destacada com entradas de ar laterais para atrás integrar um difusor com um desenho mais dinâmico.



Esse visual é conseguido com a lâmina na cor Selenite Silver, para no A7 ser acabada em cromado

Jantes desportivas de 18 polegadas equipam de série a linha Advanced mas, na S line, "crescem" para 19 polegadas.

Qualquer uma das propostas pode ser equipada opcionalmente com jantes de 18 a 21 polegadas em tons escurecidos em cinzento.

Nesta versão, a grelha é proposta com inserções cromadas, com a lâmina do difusor a ser "pintada" em Platinum Gray.



Novos 'packs' interiores

Para além destas opções diferenciadas para a carroçaria, o interior dos A6 e A7 pode ser configurado com o pacote S line com diferentes estofos opcionais.

O tabliê e o forro do tejadilho são todos em preto enquanto o volante desportivo multifunções em pele dispõe de patilhas de mudança de velocidade.

O apoio para os pés e os pedais são em aço inoxidável, com as soleiras dianteiras e traseiras a serem iluminadas, com a inscrição S à frente.

S6 e S7 ganham nova garra

Para um visual mais desportivo, os Audi S6 e S7 contam com uma grelha Singleframe com inserções a imitar alumínio e entradas de ar mais acentuadas.

Se no S6 são em Matte Black, no S7 são em Matte Dark Chrome, com o divisor dianteiro a ser em Selenite Silver para as duas propostas.



Quer o A6, quer o A7, assim como as respectivas variantes S, passam a contar com 12 cores à escolha para a carroçaria.

O destaque vai para a estreia dos tons Arcona White lacado e Madeira Brown Metallic.

As cores metalizadas Grenadine Red e Ascari Blue estreiam-se igualmente na linha S e no pacote S line.

Novas inserções decorativas Olive Tree Natural e Ash Volcanic Gray Natural elevam para oito as variantes interiores, bem como outras revestidas com microfibra Dinamica.

Qualquer uma das propostas devidamente actualizada pode ser encomendada a partir de Julho.

