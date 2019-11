Audi A6 55 TFSI e quattro: prazer desportivo em modo eléctrico

A Audi continua a alargar o seu leque de oferta no campo dos híbridos plug-in, juntando o novo Audi A6 55 TFSI e quattro às linhas A7, A8, Q5 e Q7.

Anunciado como o primeiro modelo premium neste segmento com tracção às quatro rodas, a marca germânica está já a aceitar pré-encomendas para entregas até ao final do ano.

Equipado com um motor a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros de 252 cv, aliado a um propulsor eléctrico de 143 cv, está concebido para oferecer uma potência total de 367 cv e um binário de 500 Nm através de uma transmissão automática S tronic de sete velocidades.

O desempenho próprio de um desportivo em estrada aberta está assegurado, com o carro a fazer 5,6 segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 250 km/hora. Em modo totalmente eléctrico, a velocidade máxima é reduzida para 135 km/hora.

No que a consumos diz respeito, o Audi A6 55 TFSI e quattro apresenta 1,9 a 2,1 litros por cada centena de quilómetros percorridos, e emissões poluentes de 43 a 47 g/km.

A bateria de iões de lítio, posicionada na traseira do veículo, armazena 14,1 kWh de energia para uma autonomia até 53 quilómetros em modo 100% eléctrico.

À semelhança de outros modelos híbridos plug-in com a mesma autonomia, o Audi A6 55 TFSI e quattro está concebido para uma condução 100% eléctrica segundo as necessidades diárias.

Para além do modo EV, o condutor pode escolher a função Hybrid para tirar partido da combinação dos dois motores, enquanto a selecção Hold conserva a energia eléctrica e disponibiliza-a a qualquer momento quando solicitada para tal.

Especial é a estratégia operacional preditiva que a função Hybrid oferece, de maneira a garantir a máxima eficiência para uma condução 100% eléctrica.

Significa isso que a bateria pode ser carregada antecipadamente pelo motor de combustão, quando necessário, para que a última fase do percurso seja feito em modo eléctrico.

O sistema de assistência planeia e gere o funcionamento de ambos os motores, usando informações como a navegação, a análise do tráfego, o estilo de condução e os sensores do veículo, como a câmara e o radar. O recarregamento da bateria numa ficha de 7,4 kW é assegurado em 2h30.

Com um carácter distintamente desportivo, ressaltam de imediato os elementos integrados na linha S, como os espelhos laterais em negro e os vidros escurecidos para maior privacidade.

Essa ideia prolonga-se nos faróis em LED, nas rodas de 19 polegadas e nas pinças de travão pintadas a vermelho, rematadas por uma suspensão desportiva eficaz.

No interior, a sensação de qualidade está patente nos bancos desportivos, no ar condicionado automático de quatro funções e no cockpit virtual da Audi.

Ainda sem data (e sem preço) para o mercado nacional, o Audi A6 55 TFSI e quattro é proposto na Alemanha a partir de 68.850 euros.

